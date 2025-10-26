Il prezzo in tempo reale di BOOPI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOOPI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOOPI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BOOPI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOOPI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOOPI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BOOPI

Informazioni sul prezzo di BOOPI

Sito web ufficiale di BOOPI

Economia del token di BOOPI

Previsioni del prezzo di BOOPI

Prezzo di BOOPI (BOOPI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BOOPI:

--
----
-2.70%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BOOPI (BOOPI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:39:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BOOPI (BOOPI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011365
$ 0.0011365$ 0.0011365

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-2.74%

-26.24%

-26.24%

Il prezzo in tempo reale di BOOPI (BOOPI) è --. Nelle ultime 24 ore, BOOPI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOOPI è $ 0.0011365, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BOOPI è variato del -0.05% nell'ultima ora, del -2.74% nelle 24 ore e del -26.24% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BOOPI (BOOPI)

$ 36.41K
$ 36.41K$ 36.41K

--
----

$ 36.70K
$ 36.70K$ 36.70K

947.57M
947.57M 947.57M

954,938,221.1431489
954,938,221.1431489 954,938,221.1431489

L'attuale capitalizzazione di mercato di BOOPI è $ 36.41K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BOOPI è 947.57M, con una fornitura totale di 954938221.1431489. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 36.70K.

Cronologia dei prezzi di BOOPI (BOOPI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BOOPI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BOOPI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BOOPI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BOOPI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-2.74%
30 giorni$ 0-74.37%
60 giorni$ 0-90.30%
90 giorni$ 0--

Che cos'è BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa BOOPI (BOOPI)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di BOOPI (USD)

Quanto varrà BOOPI (BOOPI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BOOPI (BOOPI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BOOPI.

Controlla subito la previsione del prezzo di BOOPI!

BOOPI in valute locali

Economia del token di BOOPI (BOOPI)

Comprendere l'economia del token di BOOPI (BOOPI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOOPI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BOOPI (BOOPI)

Quanto vale oggi BOOPI (BOOPI)?
Il prezzo in tempo reale di BOOPI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOOPI in USD?
Il prezzo attuale di BOOPI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BOOPI?
La capitalizzazione di mercato per BOOPI è $ 36.41K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOOPI?
La fornitura circolante di BOOPI è 947.57M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOOPI?
BOOPI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0011365 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOOPI?
BOOPI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BOOPI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOOPI è -- USD.
BOOPI salirà quest'anno?
BOOPI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOOPI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:39:01 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di BOOPI (BOOPI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

