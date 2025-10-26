Il prezzo in tempo reale di BOB oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BITCOIN BOB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BITCOIN BOB su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BOB oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BITCOIN BOB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BITCOIN BOB su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BITCOIN BOB

Informazioni sul prezzo di BITCOIN BOB

Sito web ufficiale di BITCOIN BOB

Economia del token di BITCOIN BOB

Previsioni del prezzo di BITCOIN BOB

Prezzo di BOB (BITCOIN BOB)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BITCOIN BOB:

--
----
-2.10%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BOB (BITCOIN BOB)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:13:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BOB (BITCOIN BOB) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-2.17%

+7.12%

+7.12%

Il prezzo in tempo reale di BOB (BITCOIN BOB) è --. Nelle ultime 24 ore, BITCOIN BOB ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BITCOIN BOB è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BITCOIN BOB è variato del -0.56% nell'ultima ora, del -2.17% nelle 24 ore e del +7.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BOB (BITCOIN BOB)

$ 478.36K
$ 478.36K$ 478.36K

--
----

$ 478.36K
$ 478.36K$ 478.36K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di BOB è $ 478.36K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BITCOIN BOB è 21.00T, con una fornitura totale di 21000000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 478.36K.

Cronologia dei prezzi di BOB (BITCOIN BOB) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BOB a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BOB in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BOB in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BOB in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-2.17%
30 giorni$ 0+56.32%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa BOB (BITCOIN BOB)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di BOB (USD)

Quanto varrà BOB (BITCOIN BOB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BOB (BITCOIN BOB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BOB.

Controlla subito la previsione del prezzo di BOB!

BITCOIN BOB in valute locali

Economia del token di BOB (BITCOIN BOB)

Comprendere l'economia del token di BOB (BITCOIN BOB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BITCOIN BOB!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BOB (BITCOIN BOB)

Quanto vale oggi BOB (BITCOIN BOB)?
Il prezzo in tempo reale di BITCOIN BOB in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BITCOIN BOB in USD?
Il prezzo attuale di BITCOIN BOB in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BOB?
La capitalizzazione di mercato per BITCOIN BOB è $ 478.36K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BITCOIN BOB?
La fornitura circolante di BITCOIN BOB è 21.00T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BITCOIN BOB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BITCOIN BOB è -- USD.
BITCOIN BOB salirà quest'anno?
BITCOIN BOB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BITCOIN BOB per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:13:22 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di BOB (BITCOIN BOB)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

