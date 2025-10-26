Il prezzo in tempo reale di BINANTS oggi è 0.00009198 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BINANTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BINANTS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BINANTS oggi è 0.00009198 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BINANTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BINANTS su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BINANTS

Informazioni sul prezzo di BINANTS

Sito web ufficiale di BINANTS

Economia del token di BINANTS

Previsioni del prezzo di BINANTS

Prezzo di BINANTS (BINANTS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BINANTS:

--
----
+0.20%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di BINANTS (BINANTS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:36:29 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BINANTS (BINANTS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00009125
$ 0.00009125
Min sulle 24h
$ 0.00009218
$ 0.00009218
Max sulle 24h

$ 0.00009125
$ 0.00009125

$ 0.00009218
$ 0.00009218

$ 0.00034659
$ 0.00034659

$ 0.00008378
$ 0.00008378

--

+0.25%

+3.10%

+3.10%

Il prezzo in tempo reale di BINANTS (BINANTS) è $0.00009198. Nelle ultime 24 ore, BINANTS ha oscillato tra un minimo di $ 0.00009125 e un massimo di $ 0.00009218, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BINANTS è $ 0.00034659, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00008378.

In termini di performance a breve termine, BINANTS è variato del -- nell'ultima ora, del +0.25% nelle 24 ore e del +3.10% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BINANTS (BINANTS)

$ 91.98K
$ 91.98K

$ 91.98K
$ 91.98K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di BINANTS è $ 91.98K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BINANTS è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 91.98K.

Cronologia dei prezzi di BINANTS (BINANTS) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BINANTS a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BINANTS in USD è stata di $ -0.0000228952.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BINANTS in USD è stata di $ -0.0000440703.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BINANTS in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.25%
30 giorni$ -0.0000228952-24.89%
60 giorni$ -0.0000440703-47.91%
90 giorni$ 0--

Che cos'è BINANTS (BINANTS)

BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem.

Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC.

The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa BINANTS (BINANTS)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di BINANTS (USD)

Quanto varrà BINANTS (BINANTS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BINANTS (BINANTS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BINANTS.

Controlla subito la previsione del prezzo di BINANTS!

BINANTS in valute locali

Economia del token di BINANTS (BINANTS)

Comprendere l'economia del token di BINANTS (BINANTS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BINANTS!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BINANTS (BINANTS)

Quanto vale oggi BINANTS (BINANTS)?
Il prezzo in tempo reale di BINANTS in USD è 0.00009198 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BINANTS in USD?
Il prezzo attuale di BINANTS in USD è $ 0.00009198. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BINANTS?
La capitalizzazione di mercato per BINANTS è $ 91.98K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BINANTS?
La fornitura circolante di BINANTS è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BINANTS?
BINANTS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00034659 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BINANTS?
BINANTS ha visto un prezzo ATL di 0.00008378 USD.
Qual è il volume di trading di BINANTS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BINANTS è -- USD.
BINANTS salirà quest'anno?
BINANTS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BINANTS per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di BINANTS (BINANTS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

