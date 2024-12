Che cos'è Basilisk (BSX)

Basilisk (BSX) is a Kusama-based parachain — a liquidity protocol with a modular, automated market maker (AMM) design. It allows early stage crypto projects to bootstrap liquidity in a fair and efficient manner by choosing the AMM model that best fits their project’s unique use case. BSX is the native token of Basilisk. It is used to propose and vote on referendums and participate in council elections affecting the future direction of the protocol.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!