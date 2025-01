Che cos'è AXIS (AXIS)

The AXIS Utility token serves as an API access key for the blockchain ecosystem. It also facilitates transactions and access to data, and is used as a vehicle to run applications. For example, if a carrier wants to check on a proof of pickup he needs to access the database/blockchain, and will submit fractions of an AXIS Token to do so. Similarly, a Shipper would submit fractions of a token to validate documents and deliveries.

Risorsa AXIS (AXIS) Sito web ufficiale