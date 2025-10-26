Il prezzo in tempo reale di Awoke oggi è 0.02549534 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AWOKE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AWOKE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Awoke oggi è 0.02549534 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AWOKE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AWOKE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su AWOKE

Informazioni sul prezzo di AWOKE

Sito web ufficiale di AWOKE

Economia del token di AWOKE

Previsioni del prezzo di AWOKE

Prezzo di Awoke (AWOKE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AWOKE:

$0.02550115
$0.02550115
+0.40%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Awoke (AWOKE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:34:36 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Awoke (AWOKE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02511206
$ 0.02511206
Min sulle 24h
$ 0.02610532
$ 0.02610532
Max sulle 24h

$ 0.02511206
$ 0.02511206

$ 0.02610532
$ 0.02610532

$ 6.33
$ 6.33

$ 0.01917443
$ 0.01917443

+0.35%

-0.02%

-1.91%

-1.91%

Il prezzo in tempo reale di Awoke (AWOKE) è $0.02549534. Nelle ultime 24 ore, AWOKE ha oscillato tra un minimo di $ 0.02511206 e un massimo di $ 0.02610532, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AWOKE è $ 6.33, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01917443.

In termini di performance a breve termine, AWOKE è variato del +0.35% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del -1.91% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Awoke (AWOKE)

$ 25.50K
$ 25.50K

--
--

$ 25.50K
$ 25.50K

1000.00K
1000.00K

999,997.35332
999,997.35332

L'attuale capitalizzazione di mercato di Awoke è $ 25.50K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di AWOKE è 1000.00K, con una fornitura totale di 999997.35332. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 25.50K.

Cronologia dei prezzi di Awoke (AWOKE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Awoke a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Awoke in USD è stata di $ -0.0097468429.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Awoke in USD è stata di $ -0.0253752951.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Awoke in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.02%
30 giorni$ -0.0097468429-38.22%
60 giorni$ -0.0253752951-99.52%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Awoke (AWOKE)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Awoke (USD)

Quanto varrà Awoke (AWOKE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Awoke (AWOKE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Awoke.

Controlla subito la previsione del prezzo di Awoke!

AWOKE in valute locali

Economia del token di Awoke (AWOKE)

Comprendere l'economia del token di Awoke (AWOKE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AWOKE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Awoke (AWOKE)

Quanto vale oggi Awoke (AWOKE)?
Il prezzo in tempo reale di AWOKE in USD è 0.02549534 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AWOKE in USD?
Il prezzo attuale di AWOKE in USD è $ 0.02549534. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Awoke?
La capitalizzazione di mercato per AWOKE è $ 25.50K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AWOKE?
La fornitura circolante di AWOKE è 1000.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AWOKE?
AWOKE ha raggiunto un prezzo ATH di 6.33 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AWOKE?
AWOKE ha visto un prezzo ATL di 0.01917443 USD.
Qual è il volume di trading di AWOKE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AWOKE è -- USD.
AWOKE salirà quest'anno?
AWOKE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AWOKE per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Awoke (AWOKE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,531.49

$3,953.19

$0.05750

$7.3342

$194.32

$111,531.49

$3,953.19

$2.5948

$194.32

$0.19671

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000112

$0.033094

$0.4800

$0.4800

$0.0000000000000000000201

$0.0000000000735

$0.037200

$0.0000000000000000070

