Il prezzo in tempo reale di Astera USD oggi è 0.490816 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ASUSD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ASUSD su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ASUSD

Informazioni sul prezzo di ASUSD

Whitepaper di ASUSD

Sito web ufficiale di ASUSD

Economia del token di ASUSD

Previsioni del prezzo di ASUSD

Prezzo di Astera USD (ASUSD)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ASUSD:

$0.490816
$0.490816
0.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Astera USD (ASUSD)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:15 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Astera USD (ASUSD) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.490767
$ 0.490767
Min sulle 24h
$ 0.49082
$ 0.49082
Max sulle 24h

$ 0.490767
$ 0.490767

$ 0.49082
$ 0.49082

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.490725
$ 0.490725

--

--

-0.18%

-0.18%

Il prezzo in tempo reale di Astera USD (ASUSD) è $0.490816. Nelle ultime 24 ore, ASUSD ha oscillato tra un minimo di $ 0.490767 e un massimo di $ 0.49082, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ASUSD è $ 2.0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.490725.

In termini di performance a breve termine, ASUSD è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del -0.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Astera USD (ASUSD)

$ 5.89M
$ 5.89M

--
----

$ 5.89M
$ 5.89M

12.00M
12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Astera USD è $ 5.89M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ASUSD è 12.00M, con una fornitura totale di 12000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.89M.

Cronologia dei prezzi di Astera USD (ASUSD) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Astera USD a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Astera USD in USD è stata di $ -0.2497679185.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Astera USD in USD è stata di $ -0.2499000952.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Astera USD in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ -0.2497679185-50.88%
60 giorni$ -0.2499000952-50.91%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Astera USD (ASUSD)

Previsione del prezzo di Astera USD (USD)

Quanto varrà Astera USD (ASUSD) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Astera USD (ASUSD) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Astera USD.

ASUSD in valute locali

Economia del token di Astera USD (ASUSD)

Comprendere l'economia del token di Astera USD (ASUSD) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ASUSD!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Astera USD (ASUSD)

Quanto vale oggi Astera USD (ASUSD)?
Il prezzo in tempo reale di ASUSD in USD è 0.490816 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ASUSD in USD?
Il prezzo attuale di ASUSD in USD è $ 0.490816. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Astera USD?
La capitalizzazione di mercato per ASUSD è $ 5.89M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ASUSD?
La fornitura circolante di ASUSD è 12.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ASUSD?
ASUSD ha raggiunto un prezzo ATH di 2.0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ASUSD?
ASUSD ha visto un prezzo ATL di 0.490725 USD.
Qual è il volume di trading di ASUSD?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ASUSD è -- USD.
ASUSD salirà quest'anno?
ASUSD potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ASUSD per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:15 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

