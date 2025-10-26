Il prezzo in tempo reale di aster dog oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ADOG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ADOG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di aster dog oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ADOG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ADOG su MEXC ora.

Prezzo di aster dog (ADOG)

$0.00064775
-0.90%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di aster dog (ADOG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di aster dog (ADOG) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.00372484
$ 0
-1.08%

-0.95%

-14.09%

-14.09%

Il prezzo in tempo reale di aster dog (ADOG) è --. Nelle ultime 24 ore, ADOG ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ADOG è $ 0.00372484, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, ADOG è variato del -1.08% nell'ultima ora, del -0.95% nelle 24 ore e del -14.09% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di aster dog (ADOG)

L'attuale capitalizzazione di mercato di aster dog è $ 652.46K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ADOG è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 652.46K.

Cronologia dei prezzi di aster dog (ADOG) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di aster dog a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di aster dog in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di aster dog in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di aster dog in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.95%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

Risorsa aster dog (ADOG)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di aster dog (USD)

Quanto varrà aster dog (ADOG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset aster dog (ADOG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per aster dog.

Controlla subito la previsione del prezzo di aster dog!

ADOG in valute locali

Economia del token di aster dog (ADOG)

Comprendere l'economia del token di aster dog (ADOG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ADOG!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a aster dog (ADOG)

Quanto vale oggi aster dog (ADOG)?
Il prezzo in tempo reale di ADOG in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ADOG in USD?
Il prezzo attuale di ADOG in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di aster dog?
La capitalizzazione di mercato per ADOG è $ 652.46K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ADOG?
La fornitura circolante di ADOG è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ADOG?
ADOG ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00372484 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ADOG?
ADOG ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di ADOG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ADOG è -- USD.
ADOG salirà quest'anno?
ADOG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ADOG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:08 (UTC+8)

