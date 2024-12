Che cos'è Arianee (ARIA20)

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

