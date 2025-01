Che cos'è Architex (ARCX)

Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.

Risorsa Architex (ARCX) Sito web ufficiale