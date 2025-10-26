Il prezzo in tempo reale di AllUnity EUR oggi è 1.16 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EURAU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EURAU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AllUnity EUR oggi è 1.16 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EURAU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EURAU su MEXC ora.

Prezzo di AllUnity EUR (EURAU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in EURAU:

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di AllUnity EUR (EURAU)
Informazioni sui prezzi di AllUnity EUR (EURAU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Min sulle 24h
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Max sulle 24h

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

-0.00%

-0.02%

-0.25%

-0.25%

Il prezzo in tempo reale di AllUnity EUR (EURAU) è $1.16. Nelle ultime 24 ore, EURAU ha oscillato tra un minimo di $ 1.16 e un massimo di $ 1.17, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di EURAU è $ 1.19, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1.1.

In termini di performance a breve termine, EURAU è variato del -0.00% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del -0.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AllUnity EUR (EURAU)

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

--
----

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

17.63M
17.63M 17.63M

17,629,680.33
17,629,680.33 17,629,680.33

L'attuale capitalizzazione di mercato di AllUnity EUR è $ 20.50M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di EURAU è 17.63M, con una fornitura totale di 17629680.33. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 20.50M.

Cronologia dei prezzi di AllUnity EUR (EURAU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di AllUnity EUR a USD è stata $ -0.000281641969118.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di AllUnity EUR in USD è stata di $ -0.0027320320.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di AllUnity EUR in USD è stata di $ -0.0016588000.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di AllUnity EUR in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000281641969118-0.02%
30 giorni$ -0.0027320320-0.23%
60 giorni$ -0.0016588000-0.14%
90 giorni$ 0--

Che cos'è AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

Previsione del prezzo di AllUnity EUR (USD)

Quanto varrà AllUnity EUR (EURAU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AllUnity EUR (EURAU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AllUnity EUR.

Controlla subito la previsione del prezzo di AllUnity EUR!

EURAU in valute locali

Economia del token di AllUnity EUR (EURAU)

Comprendere l'economia del token di AllUnity EUR (EURAU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EURAU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a AllUnity EUR (EURAU)

Quanto vale oggi AllUnity EUR (EURAU)?
Il prezzo in tempo reale di EURAU in USD è 1.16 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da EURAU in USD?
Il prezzo attuale di EURAU in USD è $ 1.16. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AllUnity EUR?
La capitalizzazione di mercato per EURAU è $ 20.50M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di EURAU?
La fornitura circolante di EURAU è 17.63M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EURAU?
EURAU ha raggiunto un prezzo ATH di 1.19 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EURAU?
EURAU ha visto un prezzo ATL di 1.1 USD.
Qual è il volume di trading di EURAU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EURAU è -- USD.
EURAU salirà quest'anno?
EURAU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EURAU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:50:01 (UTC+8)

