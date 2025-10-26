Il prezzo in tempo reale di AI Dev Agent oggi è 0.00149643 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AIDEV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AIDEV su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AI Dev Agent oggi è 0.00149643 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AIDEV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AIDEV su MEXC ora.

Prezzo di AI Dev Agent (AIDEV)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AIDEV:

$0.00149643
+7.60%1D
+7.60%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di AI Dev Agent (AIDEV)
Informazioni sui prezzi di AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00139065
$ 0.00139065$ 0.00139065
Min sulle 24h
$ 0.0015105
$ 0.0015105$ 0.0015105
Max sulle 24h

$ 0.00139065
$ 0.00139065$ 0.00139065

$ 0.0015105
$ 0.0015105$ 0.0015105

$ 0.00782371
$ 0.00782371$ 0.00782371

$ 0
$ 0$ 0

+3.29%

+7.61%

+3.85%

+3.85%

Il prezzo in tempo reale di AI Dev Agent (AIDEV) è $0.00149643. Nelle ultime 24 ore, AIDEV ha oscillato tra un minimo di $ 0.00139065 e un massimo di $ 0.0015105, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AIDEV è $ 0.00782371, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, AIDEV è variato del +3.29% nell'ultima ora, del +7.61% nelle 24 ore e del +3.85% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AI Dev Agent (AIDEV)

$ 116.24K
$ 116.24K$ 116.24K

--
----

$ 598.57K
$ 598.57K$ 598.57K

77.68M
77.68M 77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di AI Dev Agent è $ 116.24K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di AIDEV è 77.68M, con una fornitura totale di 400000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 598.57K.

Cronologia dei prezzi di AI Dev Agent (AIDEV) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di AI Dev Agent a USD è stata $ +0.00010578.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di AI Dev Agent in USD è stata di $ +0.0091737568.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di AI Dev Agent in USD è stata di $ +0.0077122898.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di AI Dev Agent in USD è stata di $ +0.0008987111489525228.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00010578+7.61%
30 giorni$ +0.0091737568+613.04%
60 giorni$ +0.0077122898+515.38%
90 giorni$ +0.0008987111489525228+150.36%

Che cos'è AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa AI Dev Agent (AIDEV)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di AI Dev Agent (USD)

Quanto varrà AI Dev Agent (AIDEV) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AI Dev Agent (AIDEV) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AI Dev Agent.

Controlla subito la previsione del prezzo di AI Dev Agent!

AIDEV in valute locali

Economia del token di AI Dev Agent (AIDEV)

Comprendere l'economia del token di AI Dev Agent (AIDEV) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AIDEV!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a AI Dev Agent (AIDEV)

Quanto vale oggi AI Dev Agent (AIDEV)?
Il prezzo in tempo reale di AIDEV in USD è 0.00149643 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AIDEV in USD?
Il prezzo attuale di AIDEV in USD è $ 0.00149643. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AI Dev Agent?
La capitalizzazione di mercato per AIDEV è $ 116.24K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AIDEV?
La fornitura circolante di AIDEV è 77.68M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AIDEV?
AIDEV ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00782371 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AIDEV?
AIDEV ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di AIDEV?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AIDEV è -- USD.
AIDEV salirà quest'anno?
AIDEV potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AIDEV per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:32:06 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

