L'attuale prezzo in tempo reale di è -- per (/USD) con una capitalizzazione di mercato attuale di -- USD. Il prezzo da a USD viene aggiornato in tempo reale. - Il volume di trading nelle 24 ore è -- USD - è -- nelle ultime 24 ore - Ha una fornitura circolante di -- USD

Che cos'è ()

PEAKDEFI is a self-funded project that provides DeFi for the community. It started in 2020 and has since established itself as an ecosystem with various web3 products and different utilities for the PEAK token.

è quotato su MEXC, il che significa che ora puoi facilmente acquistare, detenere, trasferire e fare staking di queste monete sulla nostra piattaforma! Se desideri saperne di più su questo token, visita la nostra pagina di introduzione agli asset digitali.



Puoi anche:

- Verificare la disponibilità di staking

- Leggere recensioni e analisi su sul nostro blog

Come acquistare ()

Vuoi sapere come acquistare alcuni ? Il processo non è mai stato così facile! Puoi acquistare facilmente token su MEXC semplicemente seguendo le nostre semplici guide tramite questo link.

Partecipa al trading di futures perpetui

Dopo esserti registrato su MEXC e aver acquistato con successo token USDT o , puoi iniziare a fare trading di derivati come futures e margin per ottenere entrate più elevate.

Fai trading di futures

Cosa sono i Futures ?

I contratti futures sono accordi legali per l'acquisto o la vendita di in una data futura. I futures sono una rappresentazione contrattuale di monete e il regolamento effettivo di (o contanti) avverrà in futuro, quando il contratto viene esercitato.

Non sai come iniziare a fare trading di derivati? Scopri ulteriori informazioni sui futures in MEXC Learn. Troverai guide dettagliate su come eseguire con successo trading di futures.

Risorsa

Notizie principali

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’? Will bull market become in 2023?

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

Guide MEXC

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle nostre Condizioni d'uso e avvertenze sui rischi. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.