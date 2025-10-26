Il prezzo in tempo reale di OpenxAI Network oggi è 0.3786 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OPENX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OPENX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di OpenxAI Network oggi è 0.3786 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OPENX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OPENX su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in OPENX:

$0.3786
$0.3786$0.3786
-7.22%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di OpenxAI Network (OPENX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:14 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.3103
$ 0.3103$ 0.3103
Min sulle 24h
$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817
Max sulle 24h

$ 0.3103
$ 0.3103$ 0.3103

$ 0.4817
$ 0.4817$ 0.4817

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-4.62%

-7.22%

+9.23%

+9.23%

Il prezzo in tempo reale di OpenxAI Network (OPENX) è $ 0.3786. Nelle ultime 24 ore, OPENX ha oscillato tra un minimo di $ 0.3103 e un massimo di $ 0.4817, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di OPENX è $ 2.0299262343053925, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.0939673303769838.

In termini di performance a breve termine, OPENX è variato del -4.62% nell'ultima ora, del -7.22% nelle 24 ore e del +9.23% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di OpenxAI Network (OPENX)

No.1605

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 98.31K
$ 98.31K$ 98.31K

$ 37.86M
$ 37.86M$ 37.86M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di OpenxAI Network è $ 3.79M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 98.31K. La fornitura circolante di OPENX è 10.00M, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 37.86M.

Cronologia dei prezzi di OpenxAI Network (OPENX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di OpenxAI Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.029462-7.22%
30 giorni$ -0.1329-25.99%
60 giorni$ -0.1214-24.28%
90 giorni$ -0.1214-24.28%
Variazione del prezzo di OpenxAI Network di oggi

Oggi, OPENX ha registrato una variazione di $ -0.029462 (-7.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di OpenxAI Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.1329 (-25.99%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di OpenxAI Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, OPENX ha registrato una variazione di $ -0.1214 (-24.28%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di OpenxAI Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.1214 (-24.28%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di OpenxAI Network (OPENX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di OpenxAI Network.

Che cos'è OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI è un protocollo IA P2P permissionless. Ciò che Bitcoin ha fatto per il denaro, OpenxAI lo fa per l'intelligenza.

OpenxAI Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di OpenxAI Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di OPENX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su OpenxAI Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di OpenxAI Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di OpenxAI Network (USD)

Quanto varrà OpenxAI Network (OPENX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset OpenxAI Network (OPENX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per OpenxAI Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di OpenxAI Network!

Economia del token di OpenxAI Network (OPENX)

Comprendere l'economia del token di OpenxAI Network (OPENX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token OPENX!

Come acquistare OpenxAI Network (OPENX)

Stai cercando come acquistare OpenxAI Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente OpenxAI Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

OPENX in valute locali

1 OpenxAI Network (OPENX) in VND
9,962.859
1 OpenxAI Network (OPENX) in AUD
A$0.579258
1 OpenxAI Network (OPENX) in GBP
0.28395
1 OpenxAI Network (OPENX) in EUR
0.325596
1 OpenxAI Network (OPENX) in USD
$0.3786
1 OpenxAI Network (OPENX) in MYR
RM1.597692
1 OpenxAI Network (OPENX) in TRY
15.878484
1 OpenxAI Network (OPENX) in JPY
¥57.5472
1 OpenxAI Network (OPENX) in ARS
ARS$564.231366
1 OpenxAI Network (OPENX) in RUB
30.140346
1 OpenxAI Network (OPENX) in INR
33.244866
1 OpenxAI Network (OPENX) in IDR
Rp6,309.997476
1 OpenxAI Network (OPENX) in PHP
22.24275
1 OpenxAI Network (OPENX) in EGP
￡E.18.025146
1 OpenxAI Network (OPENX) in BRL
R$2.036868
1 OpenxAI Network (OPENX) in CAD
C$0.53004
1 OpenxAI Network (OPENX) in BDT
46.26492
1 OpenxAI Network (OPENX) in NGN
552.69921
1 OpenxAI Network (OPENX) in COP
$1,467.438456
1 OpenxAI Network (OPENX) in ZAR
R.6.534636
1 OpenxAI Network (OPENX) in UAH
15.821694
1 OpenxAI Network (OPENX) in TZS
T.Sh.941.790216
1 OpenxAI Network (OPENX) in VES
Bs80.2632
1 OpenxAI Network (OPENX) in CLP
$356.2626
1 OpenxAI Network (OPENX) in PKR
Rs106.375242
1 OpenxAI Network (OPENX) in KZT
203.8761
1 OpenxAI Network (OPENX) in THB
฿12.36129
1 OpenxAI Network (OPENX) in TWD
NT$11.676024
1 OpenxAI Network (OPENX) in AED
د.إ1.389462
1 OpenxAI Network (OPENX) in CHF
Fr0.299094
1 OpenxAI Network (OPENX) in HKD
HK$2.937936
1 OpenxAI Network (OPENX) in AMD
֏145.000014
1 OpenxAI Network (OPENX) in MAD
.د.م3.490692
1 OpenxAI Network (OPENX) in MXN
$6.98517
1 OpenxAI Network (OPENX) in SAR
ريال1.41975
1 OpenxAI Network (OPENX) in ETB
Br57.172386
1 OpenxAI Network (OPENX) in KES
KSh48.911334
1 OpenxAI Network (OPENX) in JOD
د.أ0.2684274
1 OpenxAI Network (OPENX) in PLN
1.38189
1 OpenxAI Network (OPENX) in RON
лв1.654482
1 OpenxAI Network (OPENX) in SEK
kr3.55884
1 OpenxAI Network (OPENX) in BGN
лв0.636048
1 OpenxAI Network (OPENX) in HUF
Ft127.00137
1 OpenxAI Network (OPENX) in CZK
7.916526
1 OpenxAI Network (OPENX) in KWD
د.ك0.1158516
1 OpenxAI Network (OPENX) in ILS
1.241808
1 OpenxAI Network (OPENX) in BOB
Bs2.61234
1 OpenxAI Network (OPENX) in AZN
0.64362
1 OpenxAI Network (OPENX) in TJS
SM3.494478
1 OpenxAI Network (OPENX) in GEL
1.026006
1 OpenxAI Network (OPENX) in AOA
Kz347.338998
1 OpenxAI Network (OPENX) in BHD
.د.ب0.1423536
1 OpenxAI Network (OPENX) in BMD
$0.3786
1 OpenxAI Network (OPENX) in DKK
kr2.430612
1 OpenxAI Network (OPENX) in HNL
L9.896604
1 OpenxAI Network (OPENX) in MUR
17.237658
1 OpenxAI Network (OPENX) in NAD
$6.534636
1 OpenxAI Network (OPENX) in NOK
kr3.789786
1 OpenxAI Network (OPENX) in NZD
$0.654978
1 OpenxAI Network (OPENX) in PAB
B/.0.3786
1 OpenxAI Network (OPENX) in PGK
K1.593906
1 OpenxAI Network (OPENX) in QAR
ر.ق1.378104
1 OpenxAI Network (OPENX) in RSD
дин.38.215884
1 OpenxAI Network (OPENX) in UZS
soʻm4,617.072432
1 OpenxAI Network (OPENX) in ALL
L31.4238
1 OpenxAI Network (OPENX) in ANG
ƒ0.677694
1 OpenxAI Network (OPENX) in AWG
ƒ0.677694
1 OpenxAI Network (OPENX) in BBD
$0.7572
1 OpenxAI Network (OPENX) in BAM
KM0.636048
1 OpenxAI Network (OPENX) in BIF
Fr1,116.4914
1 OpenxAI Network (OPENX) in BND
$0.488394
1 OpenxAI Network (OPENX) in BSD
$0.3786
1 OpenxAI Network (OPENX) in JMD
$60.70851
1 OpenxAI Network (OPENX) in KHR
1,526.60985
1 OpenxAI Network (OPENX) in KMF
Fr160.5264
1 OpenxAI Network (OPENX) in LAK
8,230.434618
1 OpenxAI Network (OPENX) in LKR
රු114.969462
1 OpenxAI Network (OPENX) in MDL
L6.432414
1 OpenxAI Network (OPENX) in MGA
Ar1,713.119568
1 OpenxAI Network (OPENX) in MOP
P3.0288
1 OpenxAI Network (OPENX) in MVR
5.79258
1 OpenxAI Network (OPENX) in MWK
MK657.291246
1 OpenxAI Network (OPENX) in MZN
MT24.19254
1 OpenxAI Network (OPENX) in NPR
रु53.151654
1 OpenxAI Network (OPENX) in PYG
2,685.0312
1 OpenxAI Network (OPENX) in RWF
Fr548.5914
1 OpenxAI Network (OPENX) in SBD
$3.112092
1 OpenxAI Network (OPENX) in SCR
5.292828
1 OpenxAI Network (OPENX) in SRD
$15.026634
1 OpenxAI Network (OPENX) in SVC
$3.308964
1 OpenxAI Network (OPENX) in SZL
L6.545994
1 OpenxAI Network (OPENX) in TMT
m1.328886
1 OpenxAI Network (OPENX) in TND
د.ت1.1096766
1 OpenxAI Network (OPENX) in TTD
$2.566908
1 OpenxAI Network (OPENX) in UGX
Sh1,319.0424
1 OpenxAI Network (OPENX) in XAF
Fr213.5304
1 OpenxAI Network (OPENX) in XCD
$1.02222
1 OpenxAI Network (OPENX) in XOF
Fr213.5304
1 OpenxAI Network (OPENX) in XPF
Fr38.6172
1 OpenxAI Network (OPENX) in BWP
P5.402622
1 OpenxAI Network (OPENX) in BZD
$0.760986
1 OpenxAI Network (OPENX) in CVE
$36.057864
1 OpenxAI Network (OPENX) in DJF
Fr67.0122
1 OpenxAI Network (OPENX) in DOP
$24.109248
1 OpenxAI Network (OPENX) in DZD
د.ج49.282362
1 OpenxAI Network (OPENX) in FJD
$0.859422
1 OpenxAI Network (OPENX) in GNF
Fr3,291.927
1 OpenxAI Network (OPENX) in GTQ
Q2.89629
1 OpenxAI Network (OPENX) in GYD
$79.20312
1 OpenxAI Network (OPENX) in ISK
kr46.5678

Risorsa OpenxAI Network

Per una comprensione più approfondita di OpenxAI Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale OpenxAI Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo OpenxAI Network

Quanto vale oggi OpenxAI Network (OPENX)?
Il prezzo in tempo reale di OPENX in USD è 0.3786 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da OPENX in USD?
Il prezzo attuale di OPENX in USD è $ 0.3786. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di OpenxAI Network?
La capitalizzazione di mercato per OPENX è $ 3.79M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di OPENX?
La fornitura circolante di OPENX è 10.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di OPENX?
OPENX ha raggiunto un prezzo ATH di 2.0299262343053925 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di OPENX?
OPENX ha visto un prezzo ATL di 0.0939673303769838 USD.
Qual è il volume di trading di OPENX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per OPENX è $ 98.31K USD.
OPENX salirà quest'anno?
OPENX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di OPENX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:14 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore OPENX in USD

Importo

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.3786 USD

Fai trading di OPENX

OPENX/USDT
$0.3786
$0.3786$0.3786
-7.27%

