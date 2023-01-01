Amíg az MEXC regisztrált felhasználója vagy, és spotszámládon fedezeti pénzeszközök találhatók, igényelhetsz kölcsönt.
A rendszer napi szinten számol kamatot, amelyet a hitel tényleges futamideje alapján számít fel. Az 1 napnál rövidebb idő 1 napnak számít. Jegyzet: A kamatot a kölcsönzés időpontjában megjelenített kamatláb alapján számítják ki. Képlet: Kamat = Kölcsönzött összeg × Napi kamat.
A részleges visszafizetés nem támogatott. A visszafizetést lehetővé tevő pénzeszközök esetében a részletekért olvasd el az adott szabályokat.
A hitel/érték arány (LTV) a fennálló pénzeszközérték és a fedezeti érték aránya. A konkrét számítási képlet a következő:
LTV = Fennálló tőke és Kamat/fedezet összege
Fennálló tőke és kamat = (Fennálló tőke + Fennálló kamat + Fennálló késedelmi kamat)