A hitel/érték arány (LTV) a fennálló pénzeszközérték és a fedezeti érték aránya. A konkrét számítási képlet a következő:

LTV = Fennálló tőke és Kamat/fedezet összege

Fennálló tőke és kamat = (Fennálló tőke + Fennálló kamat + Fennálló késedelmi kamat)