Fedezetként elfogadható kriptovaluta
|Kriptovaluta
|Fedezeti plafon
|Fedezeti arány
A fenti pénzeszközök fedezetként használhatók Több pénzeszközös módban.Egyes kriptovalutáknál szintezett fedezeti arányok vannak érvényben. Ha például valaki 1 BTC összeget tart 90%-os arányban, az elérhető margin 0.9 BTC lesz. Az 1 BTC-t meghaladó részre 80%-os arány alkalmazandó, így 2 BTC tartása 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC-t tesz ki elérhető marginként.
Feltételeknek megfelelő, kötelezettségként használható kriptovaluta
|Kriptovaluta
|Automatikus visszafizetési küszöbérték
|Automatikus visszafizetési kedvezményarány
|Automatikus visszafizetési arány
|Kamatmentes határérték
|Óránkénti kamatláb
|Kötelezettség karbantartási marginrátája
A fenti pénzeszközök felhasználhatók kötelezettségként.1. Amikor egy kriptovaluta kötelezettsége meghaladja az automatikus visszafizetési küszöbértéket, aktiválódik az automatikus visszafizetés.2. Automatikus visszafizetés esetén a visszafizetendő összeg = aktuális kötelezettség automatikus visszafizetési küszöbérték × (1 − automatikus visszafizetési arány). A díj a fizetési kriptovaluta kedvezményaránya alapján kerül felszámításra. Ha például 1,000 USDT tartozás áll fenn, és a kedvezményarány 90%, akkor (1,000 / 90%) értékű BTC-re lesz szükség.3. A kamat elszámolása óránként történik az elszámolás időpontjában fennálló kötelezettség alapján. Nem kerül kamat felszámításra, ha a kötelezettség a kamatmentes határon belül van.