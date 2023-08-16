Feltételeknek megfelelő, kötelezettségként használható kriptovaluta

A fenti pénzeszközök felhasználhatók kötelezettségként.

1. Amikor egy kriptovaluta kötelezettsége meghaladja az automatikus visszafizetési küszöbértéket, aktiválódik az automatikus visszafizetés.

2. Automatikus visszafizetés esetén a visszafizetendő összeg = aktuális kötelezettség automatikus visszafizetési küszöbérték × (1 − automatikus visszafizetési arány). A díj a fizetési kriptovaluta kedvezményaránya alapján kerül felszámításra. Ha például 1,000 USDT tartozás áll fenn, és a kedvezményarány 90%, akkor (1,000 / 90%) értékű BTC-re lesz szükség.

3. A kamat elszámolása óránként történik az elszámolás időpontjában fennálló kötelezettség alapján. Nem kerül kamat felszámításra, ha a kötelezettség a kamatmentes határon belül van.