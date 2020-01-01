Što su meme coini?

Meme coini su nešto poput zabave u svijetu kriptovaluta. Nastali iz internetske kulture, šala i memea, često počinju kao razigrani, skromni tokeni inspirirani gotovo svime. Na primjer, viralna slika psa postala je DOGE , najpopularniji memecoin, kao i neki popularni internetski memeovi poput CHILLGUY

Unatoč komičnim korijenima, meme coini poznati su po svojim promjenama cijena i uzbuđenju. Iako možda ne nude istu korisnost ili dugoročnu viziju kao uspostavljene kriptovalute poput BTC-a, njihova privlačnost leži u zajednici i zanimljivosti koju nude. Bilo da si ovdje zbog memeova ili da želiš uhvatiti sljedeću veliku priliku, meme coini su zabavan i nepredvidiv dio kripto krajolika.