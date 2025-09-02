Više o CHILLGUY

Just a chill guy Logotip

Just a chill guy Cijena(CHILLGUY)

1 CHILLGUY u USD cijena uživo:

$0.03823
-4.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Just a chill guy (CHILLGUY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:24:48 (UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03763
24-satna najniža cijena
$ 0.04311
24-satna najviša cijena

$ 0.03763
$ 0.04311
$ 0.6651465939998281
$ 0.01784659462823309
+0.31%

-4.44%

-4.33%

-4.33%

Just a chill guy (CHILLGUY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03823. Tijekom protekla 24 sata, CHILLGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03763 i najviše cijene $ 0.04311, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLGUY je $ 0.6651465939998281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01784659462823309.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLGUY se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -4.44% u posljednjih 24 sata i -4.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Just a chill guy (CHILLGUY)

No.613

$ 38.23M
$ 113.42K
$ 38.23M
999.95M
1,000,000,000
999,951,237.426674
99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just a chill guy je $ 38.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 113.42K. Količina u optjecaju CHILLGUY je 999.95M, s ukupnom količinom od 999951237.426674. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.23M.

Just a chill guy (CHILLGUY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Just a chill guy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0017763-4.44%
30 dana$ -0.0129-25.23%
60 dana$ -0.01787-31.86%
90 dana$ -0.02922-43.33%
Just a chill guy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHILLGUY od $ -0.0017763 (-4.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Just a chill guy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0129 (-25.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Just a chill guy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHILLGUY od $ -0.01787 (-31.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Just a chill guy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02922 (-43.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Just a chill guy (CHILLGUY)?

Pogledajte Just a chill guy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Just a chill guy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHILLGUY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Just a chill guy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Just a chill guy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Just a chill guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Just a chill guy (CHILLGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Just a chill guy (CHILLGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Just a chill guy.

Provjerite Just a chill guy predviđanje cijene sada!

Just a chill guy (CHILLGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Just a chill guy (CHILLGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Just a chill guy (CHILLGUY)

Tražiš kako kupiti Just a chill guy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Just a chill guy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHILLGUY u lokalnim valutama

Just a chill guy Resurs

Za dublje razumijevanje Just a chill guy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Just a chill guy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Just a chill guy

Koliko Just a chill guy (CHILLGUY) vrijedi danas?
Cijena CHILLGUY uživo u USD je 0.03823 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLGUY u USD?
Trenutačna cijena CHILLGUY u USD je $ 0.03823. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Just a chill guy?
Tržišna kapitalizacija za CHILLGUY je $ 38.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLGUY?
Količina u optjecaju za CHILLGUY je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLGUY?
CHILLGUY je postigao ATH cijenu od 0.6651465939998281 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLGUY?
CHILLGUY je vidio ATL cijenu od 0.01784659462823309 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLGUY?
24-satni obujam trgovanja za CHILLGUY je $ 113.42K USD.
Hoće li CHILLGUY još narasti ove godine?
CHILLGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:24:48 (UTC+8)

