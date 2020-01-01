The SWARM (SWARM) टोकन का अर्थशास्त्र The SWARM (SWARM) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

The SWARM (SWARM) जानकारी The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.slamai.xyz/ व्हाइटपेपर: https://theswarm.slamai.xyz/ अभी SWARM खरीदें!

The SWARM (SWARM) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण The SWARM (SWARM) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M कुल आपूर्ति: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 514.17M $ 514.17M $ 514.17M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.02805265 $ 0.02805265 $ 0.02805265 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00052271 $ 0.00052271 $ 0.00052271 मौजूदा प्राइस: $ 0.00506608 $ 0.00506608 $ 0.00506608 The SWARM (SWARM) प्राइस के बारे में अधिक जानें

The SWARM (SWARM) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले The SWARM (SWARM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: SWARM टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने SWARM मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप SWARM के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो SWARM टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

