The SWARM (SWARM) रियल-टाइम प्राइस $0.00611531 है. पिछले 24 घंटों में, SWARM ने $ 0.00578321 के कम और $ 0.0073576 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02805265 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWARM में +3.76%, 24 घंटों में -14.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The SWARM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 514.17M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.10M है.
आज के दिन के दौरान, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001002213898923349 था.
पिछले 30 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005665284 था.
पिछले 60 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029214138 था.
पिछले 90 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004179899129528025 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001002213898923349
|-14.08%
|30 दिन
|$ +0.0005665284
|+9.26%
|60 दिन
|$ -0.0029214138
|-47.77%
|90 दिन
|$ +0.004179899129528025
|+215.97%
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
