The SWARM लोगो

The SWARM मूल्य (SWARM)

गैर-सूचीबद्ध

1 SWARM से USD लाइव प्राइस:

$0.00611531
$0.00611531
-14.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
The SWARM (SWARM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:07:06 (UTC+8)

The SWARM (SWARM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00578321
$ 0.00578321
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0073576
$ 0.0073576
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00578321
$ 0.00578321

$ 0.0073576
$ 0.0073576

$ 0.02805265
$ 0.02805265

$ 0
$ 0

+3.76%

-14.08%

+14.86%

+14.86%

The SWARM (SWARM) रियल-टाइम प्राइस $0.00611531 है. पिछले 24 घंटों में, SWARM ने $ 0.00578321 के कम और $ 0.0073576 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SWARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02805265 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SWARM में +3.76%, 24 घंटों में -14.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The SWARM (SWARM) मार्केट की जानकारी

$ 3.14M
$ 3.14M

--
--

$ 6.10M
$ 6.10M

514.17M
514.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

The SWARM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 514.17M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.10M है.

The SWARM (SWARM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001002213898923349 था.
पिछले 30 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005665284 था.
पिछले 60 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029214138 था.
पिछले 90 दिनों में, The SWARM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004179899129528025 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001002213898923349-14.08%
30 दिन$ +0.0005665284+9.26%
60 दिन$ -0.0029214138-47.77%
90 दिन$ +0.004179899129528025+215.97%

The SWARM (SWARM) क्या है

The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.

The SWARM प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The SWARM (SWARM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The SWARM (SWARM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The SWARM के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The SWARM प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SWARM लोकल करेंसी में

The SWARM (SWARM) टोकन का अर्थशास्त्र

The SWARM (SWARM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SWARM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: The SWARM (SWARM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज The SWARM (SWARM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SWARM प्राइस 0.00611531 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SWARM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SWARM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00611531 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The SWARM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SWARM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.14M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SWARM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SWARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 514.17M USD है.
SWARM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SWARM ने 0.02805265 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SWARM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SWARM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SWARM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SWARM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SWARM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SWARM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SWARM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:07:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.