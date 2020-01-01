PLAYZAP (PZP) टोकन का अर्थशास्त्र PLAYZAP (PZP) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

PLAYZAP (PZP) जानकारी PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.playzap.games/ व्हाइटपेपर: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb अभी PZP खरीदें!

PLAYZAP (PZP) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण PLAYZAP (PZP) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 766.60K $ 766.60K $ 766.60K कुल आपूर्ति: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 मौजूदा प्राइस: $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 PLAYZAP (PZP) प्राइस के बारे में अधिक जानें

PLAYZAP (PZP) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले PLAYZAP (PZP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: PZP टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने PZP मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप PZP के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो PZP टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

PZP कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में PLAYZAP (PZP) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC PZP खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर PZP कैसे खरीदें, यह सीखें!

PLAYZAP (PZP) प्राइस हिस्ट्री PZP की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी PZP प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

