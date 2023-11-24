ATR

Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

नामATR

रैंकNo.1050

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.06%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,260,104,055.3266227

अधिकतम आपूर्ति1,265,000,000

कुल आपूर्ति1,263,995,252.8918135

सर्कुलेशन रेट0.9961%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.10083387153647348,2024-04-03

सबसे कम कीमत0.001036381707682041,2023-11-24

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयArtrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.