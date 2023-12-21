ARTY

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

नामARTY

रैंकNo.1663

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)17.25%

बाज़ार में उपलब्ध राशि19,480,227

अधिकतम आपूर्ति25,000,000

कुल आपूर्ति24,858,616

सर्कुलेशन रेट0.7792%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.504571539568279,2023-12-21

सबसे कम कीमत0.12062367419152462,2025-08-02

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयArtyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.