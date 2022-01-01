Pochita (POCHITA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pochita (POCHITA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pochita (POCHITA) מידע Pochita is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://pochita.biz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/E6AujzX54E1ZoPDFP2CyG3HHUVKygEkp6DRqig61pump קנה POCHITAעכשיו!

Pochita (POCHITA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pochita (POCHITA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 179.50K $ 179.50K $ 179.50K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 179.50K $ 179.50K $ 179.50K שיא כל הזמנים: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 שפל כל הזמנים: $ 0.000173413970691425 $ 0.000173413970691425 $ 0.000173413970691425 מחיר נוכחי: $ 0.0001795 $ 0.0001795 $ 0.0001795 למידע נוסף על Pochita (POCHITA) מחיר

Pochita (POCHITA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pochita (POCHITA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POCHITA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות POCHITAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את POCHITAטוקניומיקה, חקרו אתPOCHITAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

