mCoin (MCOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי mCoin (MCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project's main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. אתר רשמי: https://m20chain.com/ מסמך לבן: https://m20chain.com/whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.m20chain.com/

mCoin (MCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור mCoin (MCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.69M $ 12.69M $ 12.69M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 35.85M $ 35.85M $ 35.85M שיא כל הזמנים: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 שפל כל הזמנים: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 מחיר נוכחי: $ 0.07169 $ 0.07169 $ 0.07169 למידע נוסף על mCoin (MCOIN) מחיר

mCoin (MCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של mCoin (MCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MCOINטוקניומיקה, חקרו אתMCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MCOIN מעוניין להוסיף את mCoin (MCOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MCOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

mCoin (MCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

MCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

