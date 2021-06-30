HYDRA (HYDRA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HYDRA (HYDRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HYDRA (HYDRA) מידע Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. אתר רשמי: https://hydrachain.org/ מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub סייר בלוקים: https://skynet.hydrachain.org/ קנה HYDRAעכשיו!

HYDRA (HYDRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HYDRA (HYDRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M ההיצע הכולל: $ 31.68M $ 31.68M $ 31.68M אספקה במחזור: $ 28.53M $ 28.53M $ 28.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M שיא כל הזמנים: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 שפל כל הזמנים: $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 מחיר נוכחי: $ 0.1559 $ 0.1559 $ 0.1559 למידע נוסף על HYDRA (HYDRA) מחיר

HYDRA (HYDRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HYDRA (HYDRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HYDRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HYDRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HYDRAטוקניומיקה, חקרו אתHYDRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HYDRA מעוניין להוסיף את HYDRA (HYDRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HYDRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HYDRA ב-MEXC עכשיו!

HYDRA (HYDRA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HYDRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HYDRA עכשיו את היסטוריית המחירים!

HYDRA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HYDRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HYDRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HYDRAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

