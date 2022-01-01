HOP (HOP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HOP (HOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HOP (HOP) מידע Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period. אתר רשמי: https://hop.exchange/ מסמך לבן: https://hop.exchange/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc קנה HOPעכשיו!

HOP (HOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HOP (HOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M שיא כל הזמנים: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 שפל כל הזמנים: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 מחיר נוכחי: $ 0.009895 $ 0.009895 $ 0.009895 למידע נוסף על HOP (HOP) מחיר

HOP (HOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HOP (HOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOPטוקניומיקה, חקרו אתHOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOP מעוניין להוסיף את HOP (HOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOP ב-MEXC עכשיו!

HOP (HOP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOP עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

