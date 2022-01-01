Giza (GIZA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Giza (GIZA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Giza (GIZA) מידע Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. אתר רשמי: https://www.gizatech.xyz מסמך לבן: https://docsend.com/view/7p6kzkpek4cv5pcx סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 קנה GIZAעכשיו!

Giza (GIZA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Giza (GIZA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 291.61M $ 291.61M $ 291.61M שיא כל הזמנים: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 שפל כל הזמנים: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 מחיר נוכחי: $ 0.29161 $ 0.29161 $ 0.29161 למידע נוסף על Giza (GIZA) מחיר

Giza (GIZA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Giza (GIZA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GIZA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GIZAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GIZAטוקניומיקה, חקרו אתGIZAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GIZA מעוניין להוסיף את Giza (GIZA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GIZA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GIZA ב-MEXC עכשיו!

Giza (GIZA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GIZAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GIZA עכשיו את היסטוריית המחירים!

GIZA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GIZA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GIZA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GIZAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

