Catcoin (CATCOIN) מידע Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. אתר רשמי: https://catcoin.com מסמך לבן: https://docs.catcoin.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 קנה CATCOINעכשיו!

Catcoin (CATCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Catcoin (CATCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M ההיצע הכולל: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T אספקה במחזור: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M שיא כל הזמנים: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 שפל כל הזמנים: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 מחיר נוכחי: $ 0.00000000013329 $ 0.00000000013329 $ 0.00000000013329 למידע נוסף על Catcoin (CATCOIN) מחיר

Catcoin (CATCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Catcoin (CATCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CATCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CATCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CATCOINטוקניומיקה, חקרו אתCATCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Catcoin (CATCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CATCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CATCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

CATCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CATCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CATCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CATCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

