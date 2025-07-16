Qu'est-ce que XRP ? Un réseau mondial performant et scalable pour les paiements et les échanges de valeur

Après des années de relatif silence, XRP revient sur le devant de la scène. Cette résurgence est alimentée à la fois par le règlement de ses litiges réglementaires impliquant Ripple, sa société mère, et par l'intérêt croissant pour XRPFi, les ETF et d'autres développements, marquant le retour de XRP dans l'attention du grand public sous une nouvelle forme.













XRP est la cryptomonnaie native émise par Ripple en 2012, conçue pour mettre en place un système de paiement et de règlement en temps réel destiné aux institutions financières mondiales. Contrairement au mécanisme de Proof of Work(PoW) du Bitcoin, XRP repose sur le Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA), permettant une faible consommation d'énergie tout en facilitant les paiements transfrontaliers en 3 à 5 secondes avec des frais de transaction minimes. XRP se distingue par sa haute capacité de traitement, sa faible latence et sa scalabilité.





En tant que « monnaie passerelle », la valeur principale de XRP ne réside pas dans un discours sur la décentralisation, mais dans son intégration concrète auprès des banques et prestataires de paiement pour réduire le coût et le temps des transferts internationaux. En 2025, Ripple compte plus de 300 partenaires institutionnels dans plus de 70 pays, dont SBI, Rakuten Bank au Japon, et la banque centrale d'Arabie Saoudite.









Le réseau XRP permet de valider une transaction en moyenne en 3 à 5 secondes, surpassant largement les délais des virements bancaires traditionnels, qui peuvent prendre plusieurs jours. Il peut traiter environ 1 500 transactions par seconde, avec une scalabilité prévue via des mises à jour du protocole.





Les frais de transaction sur XRP sont extrêmement bas, généralement inférieurs à 0,01 $. Comparé aux frais élevés du Bitcoin ou de l'Ethereum en période de congestion, XRP constitue une solution économique, que ce soit pour des micro-paiements ou des paiements de gros montants.





L'ensemble des 100 milliards de tokens XRP a été émis en une seule fois à sa création, éliminant ainsi la consommation énergétique et les besoins matériels liés au minage, comme c'est le cas pour le Bitcoin. Le réseau utilise l'algorithme RPCA propriétaire de Ripple, maintenu par un ensemble de nœuds validateurs pré-approuvés garantissant la cohérence du registre.





Dans la pratique, de nombreuses devises nationales ne disposent pas de marchés de conversion directe et nécessitent une monnaie intermédiaire comme le dollar américain ou l'euro. XRP joue le rôle d'« actif passerelle », fournissant une liquidité à la demande (On-Demand Liquidity, ODL) entre paires de devises sans marché direct. Ce mécanisme a été adopté par des institutions financières dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.









RippleNet, le réseau de Ripple, comprend plusieurs composants clés :





xCurrent : permet la messagerie sécurisée et le règlement entre banques.

xRapid (désormais intégré à ODL) : utilise le token XRP pour fournir de la liquidité instantanée, réduisant le besoin de comptes préfinancés.

xVia : offre une interface de paiement simplifiée pour les clients institutionnels.





Ces services ont été regroupés au sein de Ripple Payments, une solution destinée aux grandes institutions financières mondiales, notamment Santander, American Express et Standard Chartered.









En 2025, XRP a connu de solides performances sur le marché, marquées par une forte volatilité suivie d'une tendance haussière globale. En début d'année, le prix du XRP a progressivement grimpé jusqu'à atteindre un pic autour de 3,39 $. Au moment de la rédaction, le token s'échange à 2,24 $, avec un volume de trading sur 24 h dépassant les 100 millions de dollars. Sa capitalisation le place 4e au classement mondial, juste derrière BTC ETH et USDT.









D'un point de vue technique, le XRP évolue actuellement dans un schéma de consolidation en biseau ascendant, avec des niveaux de support situés autour de 2,10 $ et 2,00 $. Une cassure sous ces niveaux pourrait entraîner un repli vers 1,78 $. À l'inverse, une percée au-dessus de la zone de résistance située entre 2,35 $ et 2,40 $ pourrait lancer une nouvelle vague haussière vers une cible comprise entre 2,90 $ et 3,20 $.













L'approbation d'un ETF au comptant est depuis longtemps un sujet central pour les investisseurs du marché crypto. D'après les données de Polymarket, la probabilité que la SEC américaine approuve un ETF XRP au comptant en 2025 atteint désormais 98 %. Cette annonce a suscité une forte attention et de nombreux débats dans le marché, les investisseurs attendant avec impatience cette approbation.













Grayscale, Face à cette probabilité en hausse, plusieurs grandes institutions financières, dont Bitwise Franklin Templeton , et 21Shares , ont déposé des demandes d'ETF au comptant sur le XRP. Ces démarches témoignent d'une demande croissante pour des produits d'investissement réglementés autour de XRP et renforcent les chances d'approbation.













L'approbation d'un ETF XRP au comptant entraînerait l'arrivée de capitaux institutionnels dans le marché XRP, augmentant significativement la demande et potentiellement le prix. Une telle approbation renforcerait aussi la reconnaissance du token sur le marché et sa conformité réglementaire, posant ainsi les bases d'un développement durable à long terme.









Considéré autrefois comme un actif public de première génération, « traditionnel, conforme mais dépassé », XRP s'est transformé en profondeur. Après avoir traversé plusieurs phases — paiements transfrontaliers, litiges juridiques, baisses de marché, et retour de l'intérêt pour les ETF —, XRP n'est plus simplement une « monnaie-bridge pour les banques ». Il évolue pour devenir un élément essentiel de l'infrastructure financière numérique mondiale. Dans les trois prochains mois, XRP ne sera pas seulement une cible à court terme pour les spéculateurs, mais également un facteur macroéconomique majeur dans le récit global du marché crypto.









La montée en puissance de XRP témoigne de son intégration solide dans le système mondial de paiements et de règlements, mais aussi de son immense potentiel en tant que pilier de la finance numérique globale. Avec la perspective croissante d'un ETF au comptant, une reconnaissance accrue sur le marché et des cas d'usage toujours plus nombreux, XRP attire de plus en plus les investisseurs. Pour ceux qui souhaitent tirer parti de ces opportunités, choisir une plateforme sécurisée, simple d'utilisation et avec des frais bas est essentiel pour réussir son investissement.





Clause de non-responsabilité : Les informations présentées ici ne constituent pas des conseils en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, et ne représentent pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces données à titre informatif uniquement et ne propose pas de conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et d'investir avec prudence. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.







