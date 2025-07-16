Qu'est-ce que le SAR parabolique ?





Le SAR (Stop and Reverse) parabolique est un outil d'analyse technique largement utilisé pour identifier la direction des tendances de prix et repérer les points potentiels de retournement. Cet indicateur trace une série de petits points sur un graphique des prix, placés au-dessus ou en dessous des bougies, afin d'aider les traders à évaluer la direction d'une tendance et à définir des niveaux de Stop-Loss ou des objectifs de prix. Couramment employé dans les stratégies de suivi de tendance, le SAR parabolique permet aux traders de conserver leurs positions en tendance tout en offrant des signaux opportuns pour d'éventuelles sorties en cas de renversement de tendance.





Développé par le célèbre analyste technique J. Welles Wilder, le SAR parabolique a été présenté pour la première fois dans son ouvrage de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre fondateur a également introduit plusieurs autres indicateurs essentiels, tels que le Relative Strength Index (RSI), l'Average True Range (ATR) et le Directional Movement Index (DMI), qui restent largement utilisés dans les stratégies de trading modernes.













Lorsque les points SAR sont situés sous le prix, cela indique une tendance haussière, suggérant un environnement favorable aux positions longues.

Lorsque les points SAR apparaissent au-dessus du prix, cela signale une tendance baissière, offrant une opportunité potentielle pour des positions courtes.





Lorsque les points SAR se rapprochent du prix ou sont franchis, cela peut indiquer un retournement imminent de la tendance, incitant les traders à réévaluer et ajuster leurs positions en conséquence.





Reconnu pour sa clarté et sa facilité d'interprétation, le SAR parabolique est un outil précieux aussi bien pour les traders débutants que pour les investisseurs expérimentés. En plus d'offrir une visualisation claire des tendances du marché, il fournit des signaux précoces de retournement, permettant aux traders d'optimiser leurs stratégies et de s'adapter efficacement aux conditions de marché changeantes.









Le SAR parabolique est un outil précieux pour identifier la direction, la durée et les retournements potentiels d'une tendance, permettant aux traders d'optimiser leurs points d'entrée et de sortie. De plus, il est largement utilisé pour le placement dynamique des Stop-Loss, offrant la possibilité d'ajuster ces niveaux en fonction de l'évolution du marché. Cette approche, connue sous le nom de Stop Suiveur (trailing stop), aide à sécuriser les profits tout en gérant efficacement le risque.





Un des principaux atouts du SAR parabolique réside dans sa capacité à préserver les gains en signalant les retournements de tendance. En fournissant des alertes de sortie opportunes, il évite aux traders de clôturer une position trop tôt ou d'entrer sur le marché prématurément, améliorant ainsi l'efficacité globale des transactions.









Bien que très efficace dans les marchés fortement directionnels, le SAR parabolique perd en précision dans les marchés en range ou agités. Lors des périodes de consolidation ou de faible volatilité, il peut générer des faux signaux de retournement, entraînant des ajustements de position inutiles ou des pertes.





Les paramètres de sensibilité de l'indicateur doivent être ajustés avec précaution. Une sensibilité plus élevée augmente le risque de faux signaux, pouvant conduire à des clôtures prématurées de positions ou à une prise de profit anticipée. De plus, des faux signaux haussiers peuvent donner un excès de confiance aux traders, les incitant à entrer en position à des prix défavorables.





Une autre limite du SAR parabolique est qu'il ne prend pas en compte le volume des transactions, ce qui l'empêche d'évaluer directement la force d'une tendance. Bien qu'un écart plus grand entre les points SAR puisse suggérer des mouvements de prix forts, cela ne garantit pas la pérennité de la tendance. Bonne pratique : il est recommandé de combiner le SAR parabolique avec d'autres indicateurs techniques afin d'obtenir une analyse plus complète du marché.









Pour appliquer le SAR parabolique sur MEXC, suivez ces étapes :

1）Ouvrez la page de trading au comptant ou des contrats à terme sur MEXC.

2）Cliquez sur le bouton Indicateurs (Fx) au-dessus du graphique en bougies.

3）Allez dans l'onglet Indice principal et sélectionnez SAR. Remarque : Si le menu ne se met pas à jour immédiatement, cliquez sur la section SAR à gauche.

4）Personnalisez les paramètres Départ, Incrément et Maximum selon vos besoins.

5）Cliquez sur Confirmer pour appliquer le SAR parabolique à votre graphique de trading.





Une fois activé, les points du SAR parabolique apparaîtront au-dessus ou en dessous des mouvements de prix, aidant ainsi les traders à identifier les changements de tendance, affiner leurs stratégies de trading et mieux gérer les risques.









