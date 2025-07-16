MEXC Alpha est la section dédiée aux actifs de qualité sur MEXC DEX+ . L'équipe d'experts MEXC y sélectionne des projets affichant une forte dynamique de marché et un fort potentiel de croissance. CesMEXC Alpha est la section dédiée aux actifs de qualité sur MEXC DEX+ . L'équipe d'experts MEXC y sélectionne des projets affichant une forte dynamique de marché et un fort potentiel de croissance. Ces
Qu'est-ce que MEXC Alpha ?

16 juillet 2025MEXC
MEXC Alpha est la section dédiée aux actifs de qualité sur MEXC DEX+ . L'équipe d'experts MEXC y sélectionne des projets affichant une forte dynamique de marché et un fort potentiel de croissance. Ces projets sont susceptibles d'être listés ultérieurement sur les marchés Spot ou contrats à terme de MEXC. Que ce soit sur le site web ou l'application, les utilisateurs peuvent facilement explorer ces tokens soigneusement sélectionnés, filtrés rigoureusement par l'équipe MEXC selon l'engagement de la communauté, les tendances du marché et leur potentiel de développement.

1. Points forts de MEXC Alpha


Sélections multi-chain de tokens tendance : Parmi plus de 10,000 tokens populaires issus d'écosystèmes multi-chain comme Solana et BSC, nous sélectionnons rigoureusement des projets de qualité dans la DeFi, les memecoins et les segments émergents, en suivant de près les tendances du marché et l'intérêt des communautés.

Recommandations sélectionnées par des experts : L'équipe professionnelle de MEXC identifie manuellement des projets à fort potentiel sur la base de données de marché solides et des tendances du secteur, pour vous aider à repérer la prochaine grande opportunité.

Opportunités d'entrée anticipée : Positionnez-vous en amont sur des tokens susceptibles d'être listés sur les marchés au comptant ou en contrats à terme de MEXC et bénéficiez d'un avantage compétitif.

Trading ultra-rapide : pas besoin de portefeuille Web3 ni de gérer des clés privées — transférez simplement vos actifs sur votre compte DEX+ pour trader de manière fluide on-chain. L'optimisation automatique du slippage et la protection contre le MEV garantissent les meilleurs prix et une efficacité maximale.

Compatibilité multiplateforme : MEXC Alpha est accessible aussi bien sur l'application que sur le site web, pour un accès facile à la passation d'ordres.

2. Comment accéder à MEXC Alpha


Nous allons utiliser la version web comme exemple. Le processus est similaire sur l'application.

Ouvrez et connectez-vous au site officiel de MEXC. Cliquez sur le bouton DEX+ dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page DEX+, puis sélectionnez Alpha pour afficher la liste.


3. FAQ – MEXC Alpha


3.1 Comment sont sélectionnés les tokens présents sur MEXC Alpha ?


MEXC Alpha est géré par l'équipe professionnelle de MEXC, qui sélectionne les tokens en s'appuyant sur son expertise de l'industrie et des analyses de marché avancées. Les tokens sont choisis selon leur alignement avec les grandes tendances crypto, leur attrait croissant et l'intérêt qu'ils suscitent dans la communauté.

3.2 MEXC Alpha est-il lié aux listings sur MEXC Exchange ?


Certains tokens présents sur MEXC Alpha peuvent avoir la possibilité d'être listés sur les marchés Spot ou Futures de MEXC, mais cela ne constitue en aucun cas une garantie de listing.

3.3 Les tokens sur MEXC Alpha sont-ils approuvés par MEXC ?


MEXC ne fournit aucune approbation officielle pour les tokens listés sur MEXC Alpha.

3.4 Puis-je recommander un token pour MEXC Alpha ?


Actuellement, MEXC n'accepte pas de suggestions de tokens proposées par les utilisateurs. Toutefois, l'équipe suit en permanence les tendances du marché et les retours de la communauté pour garantir une sélection de tokens diversifiée.

3.5 À quelle fréquence les tokens sur MEXC Alpha sont-ils mis à jour ?


MEXC Alpha est mis à jour de façon dynamique en fonction des tendances du marché et des sujets populaires.

3.6 Y a-t-il un lien entre MEXC Alpha et le classement de l'Étoile montante ?


Il n'y a pas de lien direct, mais les projets présentés sur MEXC Alpha ont souvent plus de chances d'être inclus dans le classement de l'Étoile montante pour bénéficier de promotions supplémentaires.

3.7 Y a-t-il une limite au nombre de tokens listés sur MEXC Alpha ?


Il n'existe aucune limite fixe. Le nombre de projets listés est ajusté de manière flexible en fonction de leur qualité et de la demande du marché.

3.8 Que faire si je rencontre un problème lors de l'achat de tokens sur MEXC Alpha ?


Si vous rencontrez un problème lors de l'achat de tokens sur MEXC Alpha, contactez immédiatement le service client MEXC en fournissant les détails de votre situation. L'équipe d'assistance vous aidera à vérifier et à résoudre le problème.

MEXC Alpha est une porte d'entrée unique vers des projets innovants qui captent l'attention de la communauté tout en étant en phase avec les tendances clés du Web3. Les utilisateurs peuvent accéder à des informations détaillées sur les projets et profiter d'une expérience d'achat fluide en un clic pour acquérir des tokens prometteurs — et peut-être découvrir la prochaine révolution blockchain.

Pour plus d'informations sur MEXC DEX+, veuillez consulter les articles « Comment utiliser MEXC DEX+ » et « FAQ MEXC DEX+ ».

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou consultation, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit des contenus à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez bien comprendre les risques avant d'investir. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateur


