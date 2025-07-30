Qu'est-ce qu'une carte thermique ? Guide d'utilisation de la carte thermique de MEXC





La carte thermique des contrats à terme est un outil d'analyse visuelle des données proposé par MEXC. Elle permet aux utilisateurs de saisir rapidement la performance en temps réel des paires plus tendance sur la plateforme grâce à des représentations graphiques intuitives. En utilisant la carte thermique, les utilisateurs peuvent consulter les 10 à 50 paires les plus actives sur une période sélectionnée, classées selon le volume de trading ou la variation des prix, afin d'identifier rapidement les opportunités de marché actives.





Actuellement, la carte thermique de MEXC prend uniquement en charge les données des contrats à terme. Elle permet aux utilisateurs d'analyser la performance des contrats à terme perpétuels en fonction du volume de trading ou du pourcentage de variation des prix.





Sur la carte thermique des contrats à terme MEXC, chaque paire de contrats à terme est représentée par un bloc coloré. Plus le bloc est grand, plus le volume de trading est élevé. Plus la couleur est vive ou intense, plus la variation de prix au cours des dernières 24 heures est marquée. En observant ces indicateurs visuels, les utilisateurs peuvent facilement identifier les contrats qui attirent une forte attention du marché et présentent une forte volatilité.









Comme le montre l'image ci-dessus, le contrat à terme perpétuel BTCUSDT apparaît sous la forme d'un grand bloc rouge sur la carte thermique, tandis que PENGUUSDT est représenté par un petit bloc vert. Cela indique que, bien que le contrat BTCUSDT ait connu une baisse de prix significative au cours des dernières 24 heures, il a maintenu un volume de trading élevé, probablement lié au repli après que le BTC a dépassé les 120 000 $. En revanche, le contrat PENGU a enregistré une légère hausse de prix, mais avec un volume de trading faible. En comparant les deux, les traders peuvent envisager de privilégier des stratégies liées au BTC.













La carte thermique visualise le volume de trading et les mouvements de prix, permettant aux utilisateurs de repérer rapidement les contrats les plus activement tradés du marché. Par exemple, un grand bloc rouge représente généralement un contrat à fort volume avec une forte baisse de prix, ce qui indique une dynamique baissière marquée. En revanche, un grand bloc en vert peut suggérer un contrat à fort volume connaissant une hausse notable du prix, signalant une activité haussière.









La carte thermique permet de filtrer par volume de trading ou variation du prix sur 24 heures, ce qui en fait un outil utile pour développer des stratégies de suivi de tendance ou de retournement. Combinée à des outils d'analyse technique comme TradingView ou les figures en bougies , cette fonction de filtrage peut améliorer considérablement la précision des décisions de trading.









Comparée aux tableaux de données traditionnels, la carte thermique offre une interface plus intuitive. L'utilisation des couleurs et de la taille des blocs rend les signaux clés immédiatement visibles, sans avoir besoin de calculs complexes.









Sur la carte thermique, les blocs les plus grands représentent un volume de trading plus élevé, ce qui peut également indiquer un sentiment de marché renforcé et une plus grande volatilité des prix. Cette tendance peut être confirmée en comparant les données de variation sur 24 H. En se concentrant sur les contrats représentés par les blocs les plus grands, les traders peuvent rapidement repérer les instruments les plus activement tradés. Voici quelques exemples typiques :









Un contrat apparaît comme le plus grand bloc sur la carte thermique avec une couleur rouge foncé, ce qui indique que le token a connu une forte baisse de prix et une activité de trading importante au cours des dernières 24 heures.









Un grand bloc en vert foncé suggère que le token fait l'objet d'un trading actif accompagné d'une forte hausse des prix.









Un petit bloc mais de couleur foncée peut représenter un contrat en phase d'une cassure ou influencé par des capitaux concentrés. Ce type de contrat convient mieux à une spéculation à court terme pour des traders prêts à prendre des risques élevés

Avertissement sur les risques : la carte thermique reflète uniquement des données historiques, et le sentiment du marché peut évoluer rapidement. En raison des dimensions limitées des données affichées, il est fortement recommandé de combiner la carte thermique avec d'autres indicateurs techniques et outils d'analyse afin de prendre des décisions de trading plus précises.









Actuellement, la carte thermique de MEXC prend uniquement en charge les données des contrats à terme.









Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Marchés, puis sélectionnez Carte thermique sur la page des Marchés pour afficher la carte.









Vous pouvez choisir de filtrer la carte thermique par volume ou variation en 24 h, avec la possibilité d'afficher jusqu'aux 50 meilleures cryptos. Si vous préférez un fuseau horaire spécifique, vous pouvez le régler sur la partie droite de la carte thermique.





Les différentes couleurs représentent des plages de variation de prix distinctes. Survolez l'échelle de couleurs à droite avec votre souris pour afficher la plage de pourcentage exacte correspondant à chaque couleur. Lorsque vous survolez un bloc spécifique sur la carte thermique, le nom de la paire, le volume de trading et la variation de prix en 24 h s'affichent. En cliquant sur un bloc, vous accédez directement à la page de trading correspondante, où vous pouvez commencer à trader la paire de contrats à terme sélectionnée.













Ouvrez l'application MEXC, appuyez sur Plus depuis la page d'accueil, puis allez dans Contrats à terme, Données du marché, et appuyez sur Carte thermique pour afficher la carte thermique des contrats à terme.









Sur la page de la carte thermique, appuyez sur Filtres en haut à gauche. Vous pouvez choisir de filtrer par volume ou variation en 24 h, avec la possibilité d'afficher jusqu'aux 50 meilleures cryptos.





Si vous préférez un fuseau horaire spécifique, vous pouvez le régler dans ce même menu de filtres. Les différentes couleurs représentent différents niveaux de variation de prix. Appuyez sur le bouton Annotations des variations de prix en gris pour consulter les plages de pourcentages associées à chaque couleur.





Lorsque vous appuyez sur un bloc spécifique de la carte thermique, le nom de la paire de trading, le volume de trading et la variation de prix en 24 h s'affichent. Appuyez sur Trader maintenant pour accéder directement à la page de trading correspondante et commencer à trader la paire de contrats à terme sélectionnée.





Par rapport à la version Web, la version App inclut une fonction de partage. Sur la page de la carte thermique, appuyez sur l'icône circulaire de partage en haut à droite pour ouvrir l'interface de partage. En bas de l'écran, sélectionnez soit Télécharger, soit Partager pour finaliser votre action.





La carte thermique des contrats à terme MEXC est un outil précieux pour améliorer l'efficacité du trading. Comparée aux tableaux de données traditionnels, la carte thermique visuelle offre une présentation plus claire et plus intuitive du volume de trading et des variations de prix sur 24 heures des paires de contrats à terme, ce qui la rend particulièrement utile pour identifier rapidement les points chauds du marché.





En présentant visuellement le volume et les mouvements de prix, les utilisateurs peuvent filtrer efficacement les paires les plus activement tradées et élaborer des stratégies d'entrée et de sortie plus logiques. Cependant, il est important de se rappeler que la carte thermique est un outil auxiliaire : aucun indicateur ne peut remplacer une analyse de marché approfondie.





Nous recommandons d'utiliser la carte thermique des contrats à terme en combinaison avec d'autres indicateurs de trading et des outils de gestion des risques appropriés, afin de prendre des décisions éclairées et de mieux gérer la volatilité du marché.





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



