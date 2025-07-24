Le LTC signe un retour en force : de « l'argent numérique » au statut de pionnier des paiements en cryptomonnaies, sa popularité explose de nouveau en 2025

Porté par la reprise générale du marché des cryptomonnaies, les mises à jour de son réseau et un nouveau récit de marché, la chaîne publique historique Litecoin (LTC) connaît un net regain. Après avoir touché un creux à 63 $ en avril 2025, le LTC a plus que doublé en seulement trois mois, dépassant les 120 $ avec une hausse de plus de 90 %, attirant l'attention de tout le secteur. Alors que le cycle haussier actuel commence à se dessiner, le LTC séduit non seulement les capitaux grâce à sa maturité technique et sa stabilité, mais redéfinit également la valeur des actifs numériques axés sur le paiement.

















Le Litecoin (LTC), lancé en octobre 2011 par Charlie Lee, ancien ingénieur chez Google, est un fork « allégé » du code source de Bitcoin. Plutôt que de rivaliser avec le Bitcoin en tant que réserve de valeur, le LTC a été conçu comme un complément : un moyen d'échange plus rapide et moins coûteux, adapté aux transactions du quotidien.





Par rapport au Bitcoin, le LTC propose des blocs plus rapides, une offre totale plus élevée, et des frais de transaction bien moindres. Sa mission est de favoriser l'adoption concrète des cryptomonnaies dans les paiements, en passant du concept de « réserve de valeur » à celui de « transfert de valeur ».









Souvent surnommé « Bitcoin lite », le Litecoin offre plusieurs avantages techniques et pratiques, en particulier pour les paiements fréquents et de petits montants.









Avec un temps de bloc de seulement 2,5 minutes — soit quatre fois plus rapide que celui du Bitcoin — le Litecoin accélère nettement la validation des transactions.









Grâce à un réseau peu congestionné et à une capacité de bloc plus grande, les frais de transaction sur LTC sont bien inférieurs à ceux du Bitcoin ou de l'Ethereum, ce qui le rend idéal pour les micropaiements.









Comme le Bitcoin, le Litecoin repose sur le mécanisme de consensus Proof-of-Work (PoW ) , soutenu par un réseau mondial de mineurs, garantissant une forte sécurité et une réelle décentralisation.









Le Litecoin a été pionnier dans l'implémentation de technologies de pointe comme Segregated Witness (SegWit) et le Lightning Network , servant ainsi de terrain de test sûr avant leur adoption par des blockchains majeures comme le Bitcoin.









En 2022, le Litecoin a intégré la mise à jour MimbleWimble Extension Blocks (MWEB), qui permet d'activer la confidentialité des transactions. LTC devient ainsi l'une des rares blockchains PoW majeures à proposer des fonctionnalités de confidentialité à grande échelle, conciliant conformité et anonymat — un atout de taille en tant que cryptomonnaie de paiement.













À ses débuts, le LTC se distinguait peu du Bitcoin et jouait surtout un rôle de support technique. Bien qu'il ait reçu moins d'attention que le BTC ou l' ETH , le Litecoin est resté dans le top des cryptomonnaies grâce à sa stabilité et à une communauté de développeurs active.









2017 : Déploiement réussi de SegWit, posant les bases du Lightning Network.

Bear market de 2018 : Malgré une forte chute des prix, le réseau LTC est resté stable, démontrant sa robustesse.

Bull run de 2021 : Le LTC dépasse les 410 $, atteignant un record historique et s'imposant comme l'un des meilleurs anciens tokens de l'année.













Alors que d'innombrables nouvelles blockchains apparaissaient, l'équipe de développement du Litecoin s'est concentrée discrètement sur l'implémentation du module de confidentialité MWEB et l'amélioration de la compatibilité des portefeuilles. Bien que moins médiatisé que les memecoins ou les projets IA, ce travail de fond a préparé le terrain pour un retour en force.













En 2025, le Bitcoin a franchi les 120 000 $ , ravivant l'optimisme sur le marché. Avec l'afflux de capitaux vers les tokens fondamentaux solides, le LTC — toujours dans le Top 20 en termes de capitalisation — est redevenu une cible privilégiée des institutionnels et des particuliers.









Contrairement aux memecoins ou aux tokens des nouvelles chaînes, le LTC bénéficie d'une forte liquidité et de carnets d'ordres profonds, soit des caractéristiques idéales pour l'accumulation institutionnelle. Certains ETFs américains envisagent même le LTC comme une alternative au BTC.









Au-delà des tendances comme l'IA, la GameFi ou la SocialFi, le marché redécouvre la pertinence des blockchains en PoW et des cas d'usage liés au paiement. Face à l'explosion des frais et à la congestion sur le réseau Bitcoin, LTC apparaît comme une alternative plus pratique pour les paiements du quotidien.









Récemment, les volumes sur les paires de LTC ont explosé sur les grandes plateformes comme MEXC. Le buzz sur les réseaux sociaux a suivi, et techniquement, le Litecoin a franchi plusieurs résistances clés, attirant l'attention des traders et des analystes.





Parallèlement, MEXC a lancé une promotion de trading sans frais sur le LTC, offrant aux utilisateurs un avantage majeur en réduisant leurs coûts d'achat. En rejoignant cette promotion, les traders peuvent non seulement économiser sur les frais, mais aussi intervenir plus souvent sur le marché et ainsi multiplier les opportunités de profit.

















Avec l'adoption croissante de la blockchain, les cryptomonnaies axées sur les paiements simples, rapides et sécurisés suscitent un regain d'intérêt — un créneau précisément conçu pour LTC. Cela est particulièrement pertinent dans les marchés émergents et les écosystèmes de portefeuilles mobiles.









La communauté Litecoin explore activement des intégrations avec des protocoles cross-chain majeurs comme THORChain et LayerZero. Cela pourrait permettre des transferts d'actifs fluides entre chaînes et renforcer le rôle du LTC dans les applications DeFi.









Face à l'intérêt croissant pour la confidentialité on-chain, les transactions privées facultatives de LTC basées sur MimbleWimble offrent un rare équilibre entre conformité et discrétion, ce qui en fait une option séduisante pour les institutions et les investisseurs fortunés.









Le 1er juillet, les analystes ETF de Bloomberg, James Seyffart et Eric Balchunas, ont estimé à 95 % les chances que la SEC américaine approuve cette année des ETFs au comptant pour LTC, SOL et XRP. Si les États-Unis ou d'autres juridictions avancent dans ce sens, cela pourrait booster le LTC à long terme en termes de prix et de flux de capitaux entrants.













Le monde des cryptomonnaies évolue vite, mais le LTC a toujours su conserver sa place grâce à sa stabilité, sa fiabilité et son utilité concrète. De l'« argent numérique » à la confidentialité des paiements, en passant par son rôle de terrain d'expérimentation technique ou encore de candidat potentiel à une allocation ETF, le Litecoin suit un chemin discret mais résilient.





Cette récente flambée ne relève pas simplement de l'euphorie du marché : elle reflète un réalignement entre la valeur et le récit. Lors du prochain cycle des cryptomonnaies, le LTC ne sera peut-être pas la star la plus brillante, mais il restera sans doute l'un des piliers les plus fiables du secteur.









Clause de non-responsabilité :ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre, ni une incitation à acheter, vendre ou conserver un actif. MEXC Learn fournit des contenus à titre purement informatif. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés à ces investissements et agir avec prudence. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions prises par les utilisateurs.











