Une nouvelle couche 1 (L1) suscite l'enthousiasme : Monad peut-elle bouleverser le marché ?

Monad est un projet de blockchain de couche 1 (L1) haute performance conçu pour surmonter les limitations de débit de transaction et de scalabilité des blockchains traditionnelles comme Ethereum, tout en maintenant une compatibilité totale avec la machine virtuelle Ethereum (EVM).









Alors que la technologie blockchain continue de s'étendre, la croissance rapide des applications décentralisées (dApps) comme la DeFi, les NFTs ou les jeux basés sur la blockchain impose une pression croissante sur les performances des réseaux. Face à l'explosion des volumes de transactions et à la congestion des réseaux, les problèmes de scalabilité d' Ethereum deviennent de plus en plus visibles. Confrontés à des frais de gas élevés et un faible débit, utilisateurs et développeurs cherchent des alternatives. C'est dans ce contexte que Monad a été conçu, avec pour objectif de proposer un réseau blockchain performant et facile d'utilisation.













Monad atteint des performances élevées et une scalabilité accrue grâce aux innovations suivantes :





Mécanisme de consensus MonadBFT : S'appuyant sur des algorithmes classiques comme Tendermint et HotStuff, Monad introduit des améliorations clés. Il adopte un modèle en deux phases centré sur un leader, combinant diffusion et collecte, pour garantir une confirmation rapide des blocs et leur finalisation, tout en réduisant les frais de communication et la latence.





Exécution parallèle : Monad permet à plusieurs instances EVM de fonctionner en parallèle, brisant ainsi la limitation d'Ethereum liée au traitement séquentiel des transactions, ce qui augmente considérablement le débit.





Exécution différée : En séparant consensus et exécution, Monad permet aux nœuds de finaliser l'ordre des transactions pendant la phase de consensus, et de les exécuter indépendamment par la suite, améliorant ainsi l'efficacité des ressources.





MonadDB : Un système de stockage clé-valeur optimisé pour la validation blockchain et les performances de requêtes. Il offre des opérations lecture/écriture ultra-rapides, un stockage de vérification optimisé, et une faible charge matérielle — le tout au service de l'exécution parallèle et des opérations d'entrée/sortie asynchrones de Monad.













Haute performance : Capacité de traitement allant jusqu'à 10,000 transactions par seconde, surpassant largement les plateformes existantes comme Ethereum.





Faible latence : Confirmation des blocs en 1 seconde, permettant des transactions quasi instantanées.





Frais ultra-faibles : Réduction significative des coûts de transaction, rendant la DeFi, les NFTs et le gaming blockchain plus accessibles et conviviaux.





Compatibilité totale avec l'EVM : Les développeurs peuvent migrer leurs dApps vers Monad sans modifications majeures des contrats intelligents Ethereum existants, ce qui réduit considérablement les barrières techniques à l'entrée.













Février 2022 : L'équipe fondatrice de Monad commence la conception et l'architecture du protocole blockchain.

Février 2023 : Levée de 19 millions $ en financement d'amorçage pour soutenir le développement technologique initial.

Avril 2024 : Levée de 225 millions $ en Série A, menée par Paradigm, signe d'une forte confiance du marché dans le potentiel technologique de Monad.

Décembre 2024 : Création de la Monad Foundation chargée de la gouvernance du protocole, du financement des développeurs, de la croissance de l'écosystème et des mises à jour techniques.

Février 2025 : Lancement du testnet public, offrant aux développeurs un environnement de test compatible EVM.









Avec plus de 244 millions $ levés en deux tours, Monad a attiré le soutien d'investisseurs de renom tels que Paradigm, Castle Island Ventures et Brevan Howard Digital









aPriori : Une plateforme de liquid staking au sein de l'écosystème Monad, axée sur la valeur extractible par les mineurs (MEV), offrant aux utilisateurs des solutions de staking efficaces.





Kintsu : Un protocole de liquid staking permettant aux utilisateurs de staker leurs actifs tout en conservant la flexibilité de les utiliser.





Kuru : Un exchange décentralisé à carnet d'ordres (CLOB), conçu pour améliorer l'expérience de trading grâce à un moteur de carnet d'ordres performant.





Monad Pad : Une plateforme de lancement de tokens et de NFT basée sur Monad, permettant aux équipes projets ou développeurs de lever des fonds précoces via des préventes ou ventes publiques de tokens ou de NFTs.













L'architecture à haut débit de Monad, capable de gérer jusqu'à 10,000 TPS, fournit une infrastructure scalable pour les plateformes DeFi, les écosystèmes GameFi et les applications d'entreprise, favorisant l'adoption généralisée des technologies Web3.









Avec un temps de bloc d'1 seconde et une finalisation en un seul slot, Monad permet une confirmation instantanée des transactions sans nécessiter plusieurs blocs de validation comme sur Ethereum. Cette faible latence est essentielle pour une expérience fluide, notamment dans les cas nécessitant une réponse rapide.









Les frais ultra-faibles de Monad rendent les transactions petites et fréquentes viables, permettant aux utilisateurs de la DeFi, aux gamers et au grand public de s'engager dans des applications Web3 à moindre coût, élargissant ainsi la base d'utilisateurs.









Grâce à sa compatibilité totale avec l'EVM, Monad offre une solution de migration fluide pour les développeurs. Cette compatibilité fait de Monad une alternative attractive à Ethereum et accélère la croissance de l'écosystème en abaissant les barrières techniques, favorisant ainsi une adoption à grande échelle du Web3.





Pour les investisseurs et développeurs intéressés par les avancées blockchain et l'adoption du Web3, Monad est sans aucun doute un projet à surveiller de près.





En tant qu'acteur de premier plan de l'industrie blockchain, MEXC s'engage à soutenir des projets à fort potentiel comme Monad, tout en offrant des services complets et professionnels à ses utilisateurs. Sur MEXC, vous profitez d'une expérience de trading optimisée et accédez à des projets de premier plan soigneusement sélectionnés par notre équipe d'experts — vous donnant une longueur d'avance pour saisir les opportunités d'investissement.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, juridique, financier, comptable ou tout autre service lié, et ne représentent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.