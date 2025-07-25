Comment utiliser la fonction d'exportation des données du compte MEXC





Afin d'aider les utilisateurs à exporter rapidement leur historique de trading et de flux financier, MEXC a mis en place une fonction d'exportation des données de compte en libre-service, permettant d'extraire facilement des données couvrant jusqu'à 540 jours.









Solution tout-en-un : Toutes les tâches d'exportation de données sont centralisées sur une page unique, offrant une utilisation simple et pratique.

Sélection flexible : Prend en charge l'exportation des données sur une période allant jusqu'à 540 jours, avec des filtres personnalisables.

Accès rapide : Téléchargez les données manuellement ou envoyez-les directement à votre adresse e-mail liée pour y accéder à tout moment.









Centre d'aide. Accédez au site officiel de MEXC et connectez-vous. Sur la page d'accueil, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur









Sur la page Centre d'aide, cliquez sur Exportation des données de compte sous Services en libre-service.









Sur la page Exportation des données de compte, sélectionnez la raison de l'exportation des données en fonction de votre situation, puis cliquez sur Suivant.









Sélectionnez le type de données à exporter : contrats à terme (Futures), au comptant (Spot), historique des flux financiers, monnaie fiduciaire ou épargne. L'exemple suivant montre comment exporter des données de contrats à terme :

1) Sélectionnez les données de contrats à terme que vous souhaitez exporter, y compris l'historique des positions, l'historique des ordres, l'historique des transactions, les flux de capitaux, le relevé des opérations sur les contrats à terme et l'historique des ordres de Copy Trading. 2) Définissez la période d'exportation. Chaque rapport peut couvrir jusqu'à 540 jours (jusqu'à la veille du jour actuel). 3) Sélectionnez le format d'exportation, soit Excel ou PDF, en fonction de votre besoin. Remarque : le format Excel prend en charge le chiffrement de fichiers.

M'envoyer un e-mail une fois généré pour recevoir les données exportées à l'adresse e-mail liée à votre compte. Si cette option n'est pas sélectionnée ou si aucun e-mail n'est lié, vous pourrez télécharger les données depuis la page Historique des exportations. 4）Cochezpour recevoir les données exportées à l'adresse e-mail liée à votre compte. Si cette option n'est pas sélectionnée ou si aucun e-mail n'est lié, vous pourrez télécharger les données depuis la page

5）Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur Exporter. Vous pouvez exporter les données de votre compte jusqu'à 10 fois par mois pour les données au comptant, des contrats à terme et Historique des flux financiers.









Après l'exportation, MEXC vous enverra une notification par e-mail ou SMS. Le lien de téléchargement sera valide pendant 7 jours, veillez donc à le télécharger dans ce délai.









La fonction d'exportation des données de compte de MEXC vous permet d'extraire facilement votre historique de trading et de flux financier grâce à un processus simplifié. Si vous souhaitez exporter des données plus personnalisées, telles que des paires spécifiques ou des types d'ordres précis, vous pouvez vous rendre sur les pages Ordres au comptant, Ordres des contrats à terme ou Historique des flux financiers pour les exporter.









3.1 Que faire si l'exportation ne se génère pas ?

Essayez de rafraîchir la page et de relancer l'exportation. Si le problème persiste, contactez le Service Client pour une assistance avec l'exportation manuelle.





3.2 Où télécharger le fichier exporté ?

Accédez à Centre d'aide → Exportation des données de compte → Historique des exportations. Le lien de téléchargement reste valide pendant 7 jours.





3.3 Comment demander l'exportation de données qui ne sont pas disponibles ?

Pour toute demande d'exportation spécifique, contactez notre Service Client. Chez MEXC, nous attachons une grande importance à vos retours et accueillons vos suggestions pour améliorer nos services.



3.4 Que faire si j'ai besoin d'exporter des données au-delà de 540 jours ? Nous comprenons sincèrement l'importance d'accéder à votre historique de trading. Actuellement, la plateforme permet d'exporter les données des 540 derniers jours. Les données au-delà de cette période ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous recommandons donc de sauvegarder régulièrement vos données afin de garantir un accès continu à l'intégralité de votre historique de trading.

