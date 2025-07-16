Comment connecter et associer un portefeuille externe à votre compte MEXC DEX+





MEXC DEX+ est un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX Aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin d'offrir aux utilisateurs les itinéraires de trading les plus optimaux, en minimisant le slippage et en optimisant les coûts de transaction.





Actuellement, MEXC DEX+ prend en charge l'inscription et la connexion via des portefeuilles externes. Cet article présentera les étapes spécifiques en utilisant la version web comme exemple. Le processus sur l'application est similaire









Web : veuillez installer à l'avance l'extension du portefeuille dans votre navigateur. Si elle n'est pas encore installée, rendez-vous sur le veuillez installer à l'avance l'extension du portefeuille dans votre navigateur. Si elle n'est pas encore installée, rendez-vous sur le Chrome Web Store pour la télécharger et l'installer. (Remarque : Google Chrome est recommandé.)





App : veuillez installer à l'avance l'application du portefeuille sur votre appareil mobile. Si elle n'est pas encore installée, téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play.





Les types de portefeuilles pris en charge peuvent varier entre les versions web et application. Veuillez consulter les portefeuilles pris en charge affichés sur chaque interface.









Connecter le portefeuille, puis sélectionnez l'extension de portefeuille que vous avez installée, comme MetaMask. Ouvrez la page MEXC DEX+ et cliquez sur, puis sélectionnez l'extension de portefeuille que vous avez installée, comme MetaMask.









Cliquez sur Connecter.









Cliquez sur Confirmer.









Une fois la signature effectuée, cliquez sur Associer un compte existant.









Après avoir cliqué sur Associer un compte existant , une fenêtre contextuelle de connexion apparaîtra. Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte MEXC existant, puis cliquez sur Connexion. Effectuez la vérification 2FA pour associer votre compte au portefeuille avec succès.













Connecter le portefeuille, puis sélectionnez l'extension du portefeuille que vous avez déjà installée, comme MetaMask. Ouvrez la page MEXC DEX+ , cliquez sur, puis sélectionnez l'extension du portefeuille que vous avez déjà installée, comme MetaMask.









Cliquez sur Connecter.









Cliquez sur Confirmer.









Une fois la signature effectuée, cliquez sur Créer un nouveau compte.









Après avoir cliqué sur Créer un nouveau compte, le système vous attribuera un identifiant utilisateur (UID) et une adresse de portefeuille. Une fois la cryptomonnaie correspondante déposée dans le portefeuille, vous pourrez commencer le trading on-chain.













Survolez l'icône du portefeuille en haut de la barre de navigation de la page MEXC DEX+ avec votre souris, et vous verrez l'adresse du compte correspondant au réseau actuel.









Vous pouvez également cliquer sur Actifs pour accéder à la Page Aperçu, puis cliquer sur Recevoir et passer d'un réseau à l'autre afin de voir les adresses de compte correspondant à chaque réseau.









Pour aller plus loin :





Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.