MEXC DEX+ est un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX Aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin d'offrir aux utilisateurs les itinéraires de trading les plus optimaux, en minimisant le slippage eMEXC DEX+ est un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX Aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin d'offrir aux utilisateurs les itinéraires de trading les plus optimaux, en minimisant le slippage e
Apprentissage/Learn/DEX+/Comment con...e MEXC DEX+

Comment connecter et associer un portefeuille externe à votre compte MEXC DEX+

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Débutants
Lagrange
LA$0.32011+9.43%
Octavia
VIA$0.016-0.62%
Smart Pocket
SP$0.009271-12.36%
RWAX
APP$0.00143-11.12%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003077+1.48%

MEXC DEX+ est un agrégateur d'échanges décentralisés (DEX Aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin d'offrir aux utilisateurs les itinéraires de trading les plus optimaux, en minimisant le slippage et en optimisant les coûts de transaction.

Actuellement, MEXC DEX+ prend en charge l'inscription et la connexion via des portefeuilles externes. Cet article présentera les étapes spécifiques en utilisant la version web comme exemple. Le processus sur l'application est similaire

1. Préparer l'association et la connexion d'un portefeuille externe à votre compte MEXC DEX+


Web : veuillez installer à l'avance l'extension du portefeuille dans votre navigateur. Si elle n'est pas encore installée, rendez-vous sur le Chrome Web Store pour la télécharger et l'installer. (Remarque : Google Chrome est recommandé.)

App : veuillez installer à l'avance l'application du portefeuille sur votre appareil mobile. Si elle n'est pas encore installée, téléchargez-la depuis l'App Store ou Google Play.

Les types de portefeuilles pris en charge peuvent varier entre les versions web et application. Veuillez consulter les portefeuilles pris en charge affichés sur chaque interface.

2. Connecter un portefeuille externe à MEXC : Associer un compte existant ou créer un nouveau

2.1 Associer un compte existant


Ouvrez la page MEXC DEX+ et cliquez sur Connecter le portefeuille, puis sélectionnez l'extension de portefeuille que vous avez installée, comme MetaMask.


Cliquez sur Connecter.


Cliquez sur Confirmer.


Une fois la signature effectuée, cliquez sur Associer un compte existant.


Après avoir cliqué sur Associer un compte existant , une fenêtre contextuelle de connexion apparaîtra. Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte MEXC existant, puis cliquez sur Connexion. Effectuez la vérification 2FA pour associer votre compte au portefeuille avec succès.


2.2 Créer un nouveau compte


Ouvrez la page MEXC DEX+, cliquez sur Connecter le portefeuille, puis sélectionnez l'extension du portefeuille que vous avez déjà installée, comme MetaMask.


Cliquez sur Connecter.


Cliquez sur Confirmer.


Une fois la signature effectuée, cliquez sur Créer un nouveau compte.


Après avoir cliqué sur Créer un nouveau compte, le système vous attribuera un identifiant utilisateur (UID) et une adresse de portefeuille. Une fois la cryptomonnaie correspondante déposée dans le portefeuille, vous pourrez commencer le trading on-chain.


3. Comment vérifier l'adresse de votre compte MEXC DEX+


Survolez l'icône du portefeuille en haut de la barre de navigation de la page MEXC DEX+ avec votre souris, et vous verrez l'adresse du compte correspondant au réseau actuel.


Vous pouvez également cliquer sur Actifs pour accéder à la Page Aperçu, puis cliquer sur Recevoir et passer d'un réseau à l'autre afin de voir les adresses de compte correspondant à chaque réseau.


Pour aller plus loin :

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consultation ou tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

1. Qu'est-ce que le prix de l'indice ?Le prix de l'indice correspond à la moyenne pondérée du prix de l'actif sous-jacent sur les principales plateformes de trading au comptant. Au fur et à mesure que

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Sur le marché des cryptomonnaies, les mouvements de prix peuvent être extrêmement volatils, et les profits ou pertes peuvent survenir en un instant. Pour les traders de contrats à terme, les ordres Ta

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus