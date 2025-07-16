L'événement Airdrop+ de MEXC offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des tokens gratuits et des bonus en contrats à terme simplement en participant à des événements liés à des projets récemmenL'événement Airdrop+ de MEXC offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des tokens gratuits et des bonus en contrats à terme simplement en participant à des événements liés à des projets récemmen
Guide complet des événements Airdrop+ de MEXC

16 juillet 2025MEXC
L'événement Airdrop+ de MEXC offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des tokens gratuits et des bonus en contrats à terme simplement en participant à des événements liés à des projets récemment listés. Que vous soyez un trader expérimenté ou un novice en cryptomonnaies, cet événement offre diverses opportunités de gains tout en renforçant votre engagement sur la plateforme.

1. Comment fonctionne l'événement Airdrop+


L'événement Airdrop+ comprend des actions telles que les dépôts, le trading au comptant, le trading des contrats à terme et les parrainages. En accomplissant ces tâches, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses adaptées à leur niveau de participation, ce qui les rend accessibles à la fois aux traders expérimentés et aux débutants.

2. Types d'événements Airdrop+


2.1 Dépôt (Nouveaux utilisateurs uniquement)

Les nouveaux utilisateurs peuvent démarrer leur aventure en déposant des tokens spécifiques sur leur compte MEXC. Plus ils déposent, plus leurs récompenses seront élevées — Idéal pour ceux qui souhaitent augmenter leur solde sans avoir à trader activement.

2.2 Défi de trading des contrats à terme

Pendant l'événement, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses supplémentaires en tradant des contrats à terme spécifiés. L'événement exige un volume de trading minimum, et les meilleurs traders en fonction du volume de trading recevront des récompenses supplémentaires. C'est une excellente occasion pour les traders actifs de réaliser davantage de profits.

2.3 Récompenses de parrainage

Les utilisateurs peuvent parrainer leurs amis pour participer à l'événement Airdrop+. Pour chaque parrainage réussi, où le nouvel utilisateur s'inscrit et effectue une transaction qualifiante, le parrain recevra une récompense de parrainage. C'est une excellente opportunité pour les utilisateurs disposant de réseaux étendus de gagner des récompenses généreuses.

2.4 Promotion sur les réseaux sociaux

Certains événements Airdrop+ encouragent également l'interaction sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs partagent des informations relatives à l'événement ou aux tokens sur des plateformes comme X (anciennement Twitter). Un contenu de qualité ou créatif peut permettre de gagner des récompenses supplémentaires.

3. Pourquoi participer à l'événement Airdrop+ ?


Participer à l'événement Airdrop+ de MEXC offre les avantages suivants :
  • Opportunités de gains diversifiées : Des dépôts au trading, en passant par le partage sur les réseaux sociaux et le parrainage, l'événement Airdrop+ offre diverses opportunités pour que chaque utilisateur puisse gagner.
  • Participation facile : L'événement est facile à rejoindre, ce qui le rend accessible à tous les niveaux d'expérience.
  • Accès anticipé aux nouveaux projets : Participez à l'événement pour être parmi les premiers à découvrir et potentiellement bénéficier des nouveaux projets à mesure qu'ils se développent.
  • Renforcement de la communauté : Engagez-vous avec d'autres utilisateurs et contribuez à renforcer la communauté MEXC.

4. Comment participer


  • Connectez-vous ou inscrivez-vous : Connectez-vous ou créez un compte MEXC.
  • Participez à l'événement : Participez à l'une des activités disponibles, telles que les dépôts, le trading ou le parrainage.
  • Remplissez les conditions requises : Accomplissez les conditions nécessaires pour chaque événement afin de vous qualifier pour les récompenses.

5. Conclusion


L'événement Airdrop+ de MEXC est un excellent moyen de gagner des récompenses tout en explorant des projets passionnants sur la plateforme. Que vous soyez un trader expérimenté ou un nouvel utilisateur, l'événement propose plusieurs façons de participer, de gagner des récompenses et de renforcer les liens au sein de la communauté MEXC.

Avertissement : ces informations ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de services juridiques, financiers, comptables ou tout autre service lié, ni un conseil pour acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et d'agir avec prudence lors de vos investissements. La plateforme n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.


