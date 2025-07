Accord de Service de MEXC DEX+

D) Veuillez noter que certains utilisateurs résidant dans des juridictions spécifiques ne peuvent pas accéder au Service, ce qui peut inclure la Corée du Nord, Cuba, le Soudan, la Syrie, l'Iran, la Chine continentale, Singapour, les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong, les régions d'Ukraine contrôlées par la Russie (comprenant actuellement les régions de Crimée, de Donetsk et de Louhansk), Sébastopol et le Canada (collectivement dénommés « Pays interdits »). La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et peut être sujette à des modifications unilatérales par MEXC sans préavis.

C) En utilisant les produits DEX et les services de trading associés de MEXC (« Service » ou « Services »), vous êtes réputé avoir lu, accepté et pleinement compris les conditions du présent Accord, ainsi que les conditions énoncées dans les autres documents juridiques (y compris dans les révisions que nous pouvons publier de temps à autre). Si vous n'acceptez pas les conditions énoncées dans le présent Accord ou dans les autres documents juridiques, nous vous conseillons d'immédiatement cesser d'utiliser les Services. En continuant à utiliser les Services, vous êtes réputé avoir accepté les conditions énoncées dans le présent Accord et dans les autres documents juridiques dans leur intégralité et sans condition.

B) Les termes et conditions du présent Accord complètent l' Accord d'utilisation , la Politique de confidentialité , la divulgation des risques ou tout autre accord ou publication relatif aux produits DEX de MEXC ou aux services de trading associés pouvant être publiés par MEXC de temps à autre (collectivement, les « Documents juridiques »). Si les termes du présent Accord diffèrent de ceux des Documents juridiques, les termes du présent Accord prévalent. Avant d'utiliser nos produits DEX et les services associés, vous devez lire attentivement le présent Accord et les Documents juridiques.

A) Le présent Accord de service DEX (« Accord ») est un contrat entre vous (« vous », « votre » ou « Utilisateur ») et MEXC Global (« nous », « notre » ou « MEXC »). Il définit les conditions générales qui régissent votre utilisation du produit DEX de MEXC (ci-après dénommé « DEX ») et des services de trading associés via mexc.com ou l'un de nos sites Web, interfaces de programmation d'applications ou applications mobiles associés (collectivement la « Plateforme »).

Produits et services de MEXC DEX+

A) Les Services sont constitués d'agrégateurs qui vous permettent d'échanger certains actifs numériques via une variété de réseaux blockchain (« Blockchains tiers »). Lors de l'exécution des Services, MEXC servira de plate-forme d'affichage d'informations et d'agent passant un ordre de vente ou d'achat (un « Ordre ») après avoir été dûment instruit par vous. Cependant, MEXC ne garantit pas l'exécution de ces ordres et ne garantit pas que ces ordres seront passés à temps.

B) Les portefeuilles numériques peuvent avoir diverses caractéristiques décentralisées de la technologie blockchain. Ces services décentralisés sont différents des institutions financières bancaires. Vous comprenez et acceptez que MEXC n'est pas responsable du stockage de votre clé privée et de votre phrase mnémonique. Votre clé privée et votre phrase mnémonique ont été confiées à un prestataire de services tiers dûment autorisé. Vous acceptez et comprenez en outre qu'il est de votre seule responsabilité de maintenir la confidentialité et la sécurité de votre compte MEXC et de votre mot de passe et que vous êtes responsable de toutes les activités menées sur votre compte MEXC (y compris, mais sans s'y limiter, la divulgation d'informations, la diffusion d'informations, le clic en ligne pour obtenir le consentement ou la soumission de divers accords de règles, le renouvellement en ligne d'accords ou de services d'achat, etc.). Vous assumez l'entière responsabilité de toutes les actions et déclarations faites à l'aide de vos comptes et mots de passe

C) Vous pouvez lier votre portefeuille numérique personnel aux services MEXC DEX+. Dans ce cas, la clé privée et la phrase mnémotechnique sont créées et stockées sous votre seule responsabilité. Ni MEXC ni aucun prestataire de services tiers autorisé n'ont accès à votre portefeuille. Vous êtes seul responsable de toutes les transactions impliquant votre portefeuille, indépendamment de votre approbation ou autorisation. Vous assumez l'entière responsabilité de toutes les conséquences qui en découlent.

D) Les actifs numériques qui apparaissent dans les listes de nos services sont déterminés par divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, leur classement sur les plateformes d'analyse de données d'actifs numériques reconnues par l'industrie telles que coingecko.com, les performances d'un actif numérique sur les services et nos politiques concernant les listes en vedette. Vous comprenez et acceptez que nous n'approuvons ni ne promouvons aucun actif numérique par le biais de l'une des listes en vedette. Nous avons le droit d'ajouter, de modifier, de mettre à jour ou de supprimer tout actif numérique de l'une des listes en vedette ou des services à notre seule discrétion.

E) Vous acceptez d'utiliser les Services uniquement à des fins légitimes et de ne pas utiliser les Services comme moyen de non-respect des lois applicables. Vous acceptez également de respecter le présent Accord, les Conditions d'utilisation, toutes les règles, conditions et tout autre avis ou accord pertinent publié et mis à jour par MEXC de temps à autre, y compris les annonces, les instructions de procédure, les divulgations de risques et autres règles et conditions.

F) Vous acceptez et reconnaissez que le Service est une version préliminaire du produit et qu'il n'a pas encore été entièrement audité. Nous ne sommes pas responsables des pertes que vous pourriez subir, et nous ne sommes pas non plus tenus de vous indemniser ou de vous indemniser des actifs numériques perdus en lien avec l'utilisation de ces produits ou services prototypes.