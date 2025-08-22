Lisätietoja WABBIT-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen WABBIT (WABBIT) -hintakaavio
WABBIT (WABBIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00234934
$ 0.00234934$ 0.00234934

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.38%

-5.73%

-5.73%

WABBIT (WABBIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WABBIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WABBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00234934, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WABBIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.38% 24 tunnin aikana ja -5.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WABBIT (WABBIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

--
----

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

777.78M
777.78M 777.78M

777,777,777.0
777,777,777.0 777,777,777.0

WABBIT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WABBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.78M ja sen kokonaistarjonta on 777777777.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.30K.

WABBIT (WABBIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana WABBIT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana WABBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana WABBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana WABBIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.38%
30 päivää$ 0-23.57%
60 päivää$ 0+1.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on WABBIT (WABBIT)

Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

WABBIT (WABBIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

WABBIT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WABBIT (WABBIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WABBIT (WABBIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WABBIT-rahakkeelle.

Tarkista WABBIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

WABBIT paikallisiin valuuttoihin

WABBIT (WABBIT) -rahakkeen tokenomiikka

WABBIT (WABBIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WABBIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WABBIT (WABBIT)”

Paljonko WABBIT (WABBIT) on arvoltaan tänään?
WABBIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WABBIT-USD-parin nykyinen hinta?
WABBIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WABBIT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WABBIT markkina-arvo on $ 21.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WABBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WABBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.78M USD.
Mikä oli WABBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WABBIT saavutti ATH-hinnaksi 0.00234934 USD.
Mikä oli WABBIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WABBIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WABBIT-rahakkeen treidausvolyymi?
WABBIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WABBIT tänä vuonna korkeammalle?
WABBIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WABBIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

