Lisätietoja VAL-rahakkeesta

VAL-rahakkeen hintatiedot

VAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VAL-rahakkeen tokenomiikka

VAL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Validity-logo

Validity – hinta (VAL)

Ei listattu

1VAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.732928
$0.732928$0.732928
+1.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Validity (VAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:39:14 (UTC+8)

Validity (VAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.705152
$ 0.705152$ 0.705152
24 h:n matalin
$ 0.750567
$ 0.750567$ 0.750567
24 h:n korkein

$ 0.705152
$ 0.705152$ 0.705152

$ 0.750567
$ 0.750567$ 0.750567

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

$ 0.00783037
$ 0.00783037$ 0.00783037

+1.77%

+2.11%

-2.31%

-2.31%

Validity (VAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.735361. Viimeisen 24 tunnin aikana VAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.705152 ja korkeimmillaan $ 0.750567 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.02, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00783037.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VAL on muuttunut +1.77% viimeisen tunnin aikana, +2.11% 24 tunnin aikana ja -2.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Validity (VAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

$ 6.59M
$ 6.59M$ 6.59M

5.41M
5.41M 5.41M

9,000,000.0
9,000,000.0 9,000,000.0

Validity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.41M ja sen kokonaistarjonta on 9000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.59M.

Validity (VAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Validity – USD -hinta muuttui $ +0.01519373.
Viimeisten 30 päivän aikana Validity – USD -hinnan muutos oli $ +0.0592814946.
Viimeisten 60 päivän aikana Validity – USD -hinnan muutos oli $ +0.1977552655.
Viimeisten 90 päivän aikana Validity – USD -hinnan muutos oli $ +0.0500695098288422.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01519373+2.11%
30 päivää$ +0.0592814946+8.06%
60 päivää$ +0.1977552655+26.89%
90 päivää$ +0.0500695098288422+7.31%

Mikä on Validity (VAL)

Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Validity (VAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Validity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Validity (VAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Validity (VAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Validity-rahakkeelle.

Tarkista Validity-rahakkeen hintaennuste nyt!

VAL paikallisiin valuuttoihin

Validity (VAL) -rahakkeen tokenomiikka

Validity (VAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Validity (VAL)”

Paljonko Validity (VAL) on arvoltaan tänään?
VAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.735361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VAL-USD-parin nykyinen hinta?
VAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.735361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Validity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VAL markkina-arvo on $ 3.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.41M USD.
Mikä oli VAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VAL saavutti ATH-hinnaksi 19.02 USD.
Mikä oli VAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00783037 USD.
Mikä on VAL-rahakkeen treidausvolyymi?
VAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VAL tänä vuonna korkeammalle?
VAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:39:14 (UTC+8)

Validity (VAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.