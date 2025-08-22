Lisätietoja USDA-rahakkeesta

USDA-rahakkeen hintatiedot

USDA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDA-rahakkeen tokenomiikka

USDA-rahakkeen hintaennuste

USDa-logo

USDa – hinta (USDA)

Ei listattu

1USDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999157
$0.999157$0.999157
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen USDa (USDA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:13 (UTC+8)

USDa (USDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.993098
$ 0.993098$ 0.993098
24 h:n matalin
$ 0.999473
$ 0.999473$ 0.999473
24 h:n korkein

$ 0.993098
$ 0.993098$ 0.993098

$ 0.999473
$ 0.999473$ 0.999473

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.737813
$ 0.737813$ 0.737813

+0.61%

-0.03%

+0.44%

+0.44%

USDa (USDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999157. Viimeisen 24 tunnin aikana USDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.993098 ja korkeimmillaan $ 0.999473 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.021, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.737813.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDA on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +0.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USDa (USDA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 210.46M
$ 210.46M$ 210.46M

--
----

$ 210.46M
$ 210.46M$ 210.46M

210.64M
210.64M 210.64M

210,642,027.1426065
210,642,027.1426065 210,642,027.1426065

USDa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 210.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 210.64M ja sen kokonaistarjonta on 210642027.1426065. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 210.46M.

USDa (USDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USDa – USD -hinta muuttui $ -0.0003155575566994.
Viimeisten 30 päivän aikana USDa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0075564245.
Viimeisten 60 päivän aikana USDa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0098644772.
Viimeisten 90 päivän aikana USDa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007811757968304.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0003155575566994-0.03%
30 päivää$ +0.0075564245+0.76%
60 päivää$ +0.0098644772+0.99%
90 päivää$ +0.0007811757968304+0.08%

Mikä on USDa (USDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.

USDa (USDA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

USDa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USDa (USDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USDa (USDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USDa-rahakkeelle.

Tarkista USDa-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDA paikallisiin valuuttoihin

USDa (USDA) -rahakkeen tokenomiikka

USDa (USDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:13 (UTC+8)

