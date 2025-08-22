Lisätietoja URS-rahakkeesta

URS-rahakkeen hintatiedot

URS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

URS-rahakkeen tokenomiikka

URS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Uranus-logo

Uranus – hinta (URS)

Ei listattu

1URS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Uranus (URS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:50:30 (UTC+8)

Uranus (URS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00759284
$ 0.00759284$ 0.00759284

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-1.53%

-14.49%

-14.49%

Uranus (URS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana URS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. URS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00759284, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa URS on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -1.53% 24 tunnin aikana ja -14.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Uranus (URS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 77.25K
$ 77.25K$ 77.25K

--
----

$ 77.25K
$ 77.25K$ 77.25K

996.58M
996.58M 996.58M

996,581,524.3374695
996,581,524.3374695 996,581,524.3374695

Uranus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 77.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. URS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.58M ja sen kokonaistarjonta on 996581524.3374695. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.25K.

Uranus (URS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Uranus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Uranus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Uranus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Uranus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.53%
30 päivää$ 0-28.31%
60 päivää$ 0-25.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on Uranus (URS)

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Uranus (URS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Uranus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Uranus (URS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Uranus (URS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Uranus-rahakkeelle.

Tarkista Uranus-rahakkeen hintaennuste nyt!

URS paikallisiin valuuttoihin

Uranus (URS) -rahakkeen tokenomiikka

Uranus (URS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää URS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Uranus (URS)”

Paljonko Uranus (URS) on arvoltaan tänään?
URS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on URS-USD-parin nykyinen hinta?
URS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Uranus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen URS markkina-arvo on $ 77.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on URS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
URS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.58M USD.
Mikä oli URS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
URS saavutti ATH-hinnaksi 0.00759284 USD.
Mikä oli URS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
URS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on URS-rahakkeen treidausvolyymi?
URS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko URS tänä vuonna korkeammalle?
URS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso URS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:50:30 (UTC+8)

Uranus (URS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.