Lisätietoja USAM-rahakkeesta

USAM-rahakkeen hintatiedot

USAM-rahakkeen valkoinen paperi

USAM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USAM-rahakkeen tokenomiikka

USAM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Uncle Sam-logo

Uncle Sam – hinta (USAM)

Ei listattu

1USAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Uncle Sam (USAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:16:29 (UTC+8)

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-4.29%

-37.16%

-37.16%

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana USAM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USAM on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, -4.29% 24 tunnin aikana ja -37.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.47K
$ 39.47K$ 39.47K

--
----

$ 39.47K
$ 39.47K$ 39.47K

313.19B
313.19B 313.19B

313,185,200,000.0
313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

Uncle Sam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 313.19B ja sen kokonaistarjonta on 313185200000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.47K.

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Uncle Sam – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Uncle Sam – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Uncle Sam – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Uncle Sam – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.29%
30 päivää$ 0-53.48%
60 päivää$ 0-41.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Uncle Sam (USAM)

Uncle Sam Coin ($USAM) isn’t just another coin in your wallet — it’s your VIP pass to a party where Wall Street jams with the American Dream to the beat of memes! Uncle Sam’s done with taxes and dull tokens — he’s here to say: ‘More freedom than your ex ever promised, and zero boredom!’ Liquidity’s locked, no roadmap — just destiny. Swing by https://usamcoin.com, grab some USAM, and let’s light up crypto history!"

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Uncle Sam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Uncle Sam (USAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Uncle Sam (USAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Uncle Sam-rahakkeelle.

Tarkista Uncle Sam-rahakkeen hintaennuste nyt!

USAM paikallisiin valuuttoihin

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen tokenomiikka

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Uncle Sam (USAM)”

Paljonko Uncle Sam (USAM) on arvoltaan tänään?
USAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USAM-USD-parin nykyinen hinta?
USAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Uncle Sam-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USAM markkina-arvo on $ 39.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 313.19B USD.
Mikä oli USAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USAM saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli USAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on USAM-rahakkeen treidausvolyymi?
USAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USAM tänä vuonna korkeammalle?
USAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:16:29 (UTC+8)

Uncle Sam (USAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.