Torus-logo

Torus – hinta (TORUS)

Ei listattu

1TORUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.304932
$0.304932$0.304932
-2.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Torus (TORUS) -hintakaavio
Torus (TORUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.288777
$ 0.288777$ 0.288777
24 h:n matalin
$ 0.313929
$ 0.313929$ 0.313929
24 h:n korkein

$ 0.288777
$ 0.288777$ 0.288777

$ 0.313929
$ 0.313929$ 0.313929

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 0.100263
$ 0.100263$ 0.100263

-0.32%

-2.75%

-19.15%

-19.15%

Torus (TORUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.304961. Viimeisen 24 tunnin aikana TORUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.288777 ja korkeimmillaan $ 0.313929 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TORUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.056, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100263.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TORUS on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -2.75% 24 tunnin aikana ja -19.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Torus (TORUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M

--
----

$ 43.91M
$ 43.91M$ 43.91M

68.22M
68.22M 68.22M

144,000,000.0
144,000,000.0 144,000,000.0

Torus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TORUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.22M ja sen kokonaistarjonta on 144000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.91M.

Torus (TORUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Torus – USD -hinta muuttui $ -0.0086374619620401.
Viimeisten 30 päivän aikana Torus – USD -hinnan muutos oli $ -0.1589408243.
Viimeisten 60 päivän aikana Torus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0113688240.
Viimeisten 90 päivän aikana Torus – USD -hinnan muutos oli $ +0.00941186035547744.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0086374619620401-2.75%
30 päivää$ -0.1589408243-52.11%
60 päivää$ -0.0113688240-3.72%
90 päivää$ +0.00941186035547744+3.18%

Mikä on Torus (TORUS)

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Torus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Torus (TORUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Torus (TORUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Torus-rahakkeelle.

Tarkista Torus-rahakkeen hintaennuste nyt!

TORUS paikallisiin valuuttoihin

Torus (TORUS) -rahakkeen tokenomiikka

Torus (TORUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TORUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Torus (TORUS)”

Paljonko Torus (TORUS) on arvoltaan tänään?
TORUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.304961 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TORUS-USD-parin nykyinen hinta?
TORUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.304961. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Torus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TORUS markkina-arvo on $ 20.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TORUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TORUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.22M USD.
Mikä oli TORUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TORUS saavutti ATH-hinnaksi 1.056 USD.
Mikä oli TORUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TORUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.100263 USD.
Mikä on TORUS-rahakkeen treidausvolyymi?
TORUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TORUS tänä vuonna korkeammalle?
TORUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TORUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.