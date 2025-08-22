Lisätietoja $THREE-rahakkeesta

$THREE-rahakkeen hintatiedot

$THREE-rahakkeen valkoinen paperi

$THREE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$THREE-rahakkeen tokenomiikka

$THREE-rahakkeen hintaennuste

THREE-logo

THREE – hinta ($THREE)

Ei listattu

1$THREE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00296456
$0.00296456$0.00296456
-10.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen THREE ($THREE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:12:44 (UTC+8)

THREE ($THREE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00289564
$ 0.00289564$ 0.00289564
24 h:n matalin
$ 0.00332013
$ 0.00332013$ 0.00332013
24 h:n korkein

$ 0.00289564
$ 0.00289564$ 0.00289564

$ 0.00332013
$ 0.00332013$ 0.00332013

$ 0.439654
$ 0.439654$ 0.439654

$ 0.00256098
$ 0.00256098$ 0.00256098

+0.50%

-10.70%

-10.52%

-10.52%

THREE ($THREE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00296456. Viimeisen 24 tunnin aikana $THREE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00289564 ja korkeimmillaan $ 0.00332013 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $THREE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.439654, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00256098.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $THREE on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, -10.70% 24 tunnin aikana ja -10.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THREE ($THREE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 296.38K
$ 296.38K$ 296.38K

--
----

$ 296.38K
$ 296.38K$ 296.38K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

THREE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 296.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $THREE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 296.38K.

THREE ($THREE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana THREE – USD -hinta muuttui $ -0.000355506323687771.
Viimeisten 30 päivän aikana THREE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004524066.
Viimeisten 60 päivän aikana THREE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008298310.
Viimeisten 90 päivän aikana THREE – USD -hinnan muutos oli $ -0.005707893786666059.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000355506323687771-10.70%
30 päivää$ -0.0004524066-15.26%
60 päivää$ -0.0008298310-27.99%
90 päivää$ -0.005707893786666059-65.81%

Mikä on THREE ($THREE)

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

THREE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon THREE ($THREE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THREE ($THREE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THREE-rahakkeelle.

Tarkista THREE-rahakkeen hintaennuste nyt!

$THREE paikallisiin valuuttoihin

THREE ($THREE) -rahakkeen tokenomiikka

THREE ($THREE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $THREE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THREE ($THREE)”

Paljonko THREE ($THREE) on arvoltaan tänään?
$THREE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00296456 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $THREE-USD-parin nykyinen hinta?
$THREE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00296456. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THREE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $THREE markkina-arvo on $ 296.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $THREE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$THREE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli $THREE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$THREE saavutti ATH-hinnaksi 0.439654 USD.
Mikä oli $THREE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$THREE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00256098 USD.
Mikä on $THREE-rahakkeen treidausvolyymi?
$THREE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $THREE tänä vuonna korkeammalle?
$THREE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $THREE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:12:44 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.