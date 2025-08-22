Ternoa – hinta (CAPS)
Ternoa (CAPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00140916. Viimeisen 24 tunnin aikana CAPS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00139872 ja korkeimmillaan $ 0.0014468 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.227823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAPS on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.60% 24 tunnin aikana ja +4.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ternoa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.83B ja sen kokonaistarjonta on 2495986190.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.52M.
Tämän päivän aikana Ternoa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ternoa – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003496824.
Viimeisten 60 päivän aikana Ternoa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006470513.
Viimeisten 90 päivän aikana Ternoa – USD -hinnan muutos oli $ -0.000056509672667629.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.60%
|30 päivää
|$ -0.0003496824
|-24.81%
|60 päivää
|$ +0.0006470513
|+45.92%
|90 päivää
|$ -0.000056509672667629
|-3.85%
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
