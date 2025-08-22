Lisätietoja SUPER-rahakkeesta

SuperVerse-logo

SuperVerse – hinta (SUPER)

Ei listattu

1SUPER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.635723
$0.635723
-3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SuperVerse (SUPER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:03 (UTC+8)

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.626737
$ 0.626737
24 h:n matalin
$ 0.660837
$ 0.660837
24 h:n korkein

$ 0.626737
$ 0.626737

$ 0.660837
$ 0.660837

$ 4.74
$ 4.74

$ 0.070397
$ 0.070397

+0.92%

-3.04%

-11.73%

-11.73%

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.635618. Viimeisen 24 tunnin aikana SUPER on vaihdellut alimmillaan $ 0.626737 ja korkeimmillaan $ 0.660837 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.070397.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUPER on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, -3.04% 24 tunnin aikana ja -11.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 393.21M
$ 393.21M

--
--

$ 634.98M
$ 634.98M

619.25M
619.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

SuperVerse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 393.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 619.25M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 634.98M.

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SuperVerse – USD -hinta muuttui $ -0.0199511760937945.
Viimeisten 30 päivän aikana SuperVerse – USD -hinnan muutos oli $ -0.1597008657.
Viimeisten 60 päivän aikana SuperVerse – USD -hinnan muutos oli $ +0.1494515891.
Viimeisten 90 päivän aikana SuperVerse – USD -hinnan muutos oli $ -0.1666595395648779.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0199511760937945-3.04%
30 päivää$ -0.1597008657-25.12%
60 päivää$ +0.1494515891+23.51%
90 päivää$ -0.1666595395648779-20.77%

Mikä on SuperVerse (SUPER)

What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.

SuperVerse (SUPER) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

SuperVerse-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SuperVerse (SUPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SuperVerse (SUPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SuperVerse-rahakkeelle.

Tarkista SuperVerse-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUPER paikallisiin valuuttoihin

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen tokenomiikka

SuperVerse (SUPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SuperVerse (SUPER)”

Paljonko SuperVerse (SUPER) on arvoltaan tänään?
SUPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.635618 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUPER-USD-parin nykyinen hinta?
SUPER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.635618. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SuperVerse-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUPER markkina-arvo on $ 393.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 619.25M USD.
Mikä oli SUPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUPER saavutti ATH-hinnaksi 4.74 USD.
Mikä oli SUPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.070397 USD.
Mikä on SUPER-rahakkeen treidausvolyymi?
SUPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUPER tänä vuonna korkeammalle?
SUPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUPER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SuperVerse (SUPER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

