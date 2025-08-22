Lisätietoja XDATA-rahakkeesta

XDATA-rahakkeen hintatiedot

XDATA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XDATA-rahakkeen tokenomiikka

XDATA-rahakkeen hintaennuste

Streamr XDATA-logo

Streamr XDATA – hinta (XDATA)

Ei listattu

1XDATA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01605726
$0.01605726$0.01605726
+3.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Streamr XDATA (XDATA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:19:47 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01509133
$ 0.01509133$ 0.01509133
24 h:n matalin
$ 0.01608772
$ 0.01608772$ 0.01608772
24 h:n korkein

$ 0.01509133
$ 0.01509133$ 0.01509133

$ 0.01608772
$ 0.01608772$ 0.01608772

$ 0.454557
$ 0.454557$ 0.454557

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+3.16%

-3.34%

-3.34%

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01605156. Viimeisen 24 tunnin aikana XDATA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01509133 ja korkeimmillaan $ 0.01608772 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XDATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.454557, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XDATA on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +3.16% 24 tunnin aikana ja -3.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.19M
$ 11.19M$ 11.19M

--
----

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

697.15M
697.15M 697.15M

987,154,514.0
987,154,514.0 987,154,514.0

Streamr XDATA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XDATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 697.15M ja sen kokonaistarjonta on 987154514.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.85M.

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Streamr XDATA – USD -hinta muuttui $ +0.00049195.
Viimeisten 30 päivän aikana Streamr XDATA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021884247.
Viimeisten 60 päivän aikana Streamr XDATA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017852850.
Viimeisten 90 päivän aikana Streamr XDATA – USD -hinnan muutos oli $ -0.00022654726535092.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00049195+3.16%
30 päivää$ -0.0021884247-13.63%
60 päivää$ -0.0017852850-11.12%
90 päivää$ -0.00022654726535092-1.39%

Mikä on Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Streamr XDATA (XDATA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Streamr XDATA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Streamr XDATA (XDATA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Streamr XDATA (XDATA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Streamr XDATA-rahakkeelle.

Tarkista Streamr XDATA-rahakkeen hintaennuste nyt!

XDATA paikallisiin valuuttoihin

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen tokenomiikka

Streamr XDATA (XDATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XDATA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Streamr XDATA (XDATA)”

Paljonko Streamr XDATA (XDATA) on arvoltaan tänään?
XDATA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01605156 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XDATA-USD-parin nykyinen hinta?
XDATA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01605156. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Streamr XDATA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XDATA markkina-arvo on $ 11.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XDATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XDATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 697.15M USD.
Mikä oli XDATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XDATA saavutti ATH-hinnaksi 0.454557 USD.
Mikä oli XDATA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XDATA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XDATA-rahakkeen treidausvolyymi?
XDATA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XDATA tänä vuonna korkeammalle?
XDATA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XDATA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:19:47 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

