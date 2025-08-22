Solace – hinta ($SOLACE)
-0.01%
-16.11%
+14.34%
+14.34%
Solace ($SOLACE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00244876. Viimeisen 24 tunnin aikana $SOLACE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00239899 ja korkeimmillaan $ 0.0029486 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $SOLACE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04070279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $SOLACE on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -16.11% 24 tunnin aikana ja +14.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Solace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $SOLACE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.45M.
Tämän päivän aikana Solace – USD -hinta muuttui $ -0.000470488603470118.
Viimeisten 30 päivän aikana Solace – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000511359.
Viimeisten 60 päivän aikana Solace – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008599560.
Viimeisten 90 päivän aikana Solace – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000470488603470118
|-16.11%
|30 päivää
|$ -0.0000511359
|-2.08%
|60 päivää
|$ -0.0008599560
|-35.11%
|90 päivää
|$ 0
|--
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
